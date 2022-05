ভক্ত-সমর্থকদেরকে ক্রিকেটারদের ঈদের শুভেচ্ছা

পুরো একমাস সিয়াম-সাধনার পর এলো খুশির ঈদ। সারাদেশে সর্বোচ্চ ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে ঈদ-উল ফিতর আদায় করছেন মুসল্লিরা। একে অপরের সঙ্গে বিনিময় করছেন। অধিকাংশ মানুষই এখন শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য বেছে নেন ভার্চুয়াল জগতকে।

ঈদ-উল ফিতরের দিন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা কে কোথায় ঈদ করেন, কে কিভাবে ভক্ত-সমর্থকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানান, সেটা জানতে আগ্রহী থাকেন সবাই। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। ক্রিকেটারদের কাছ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা পেয়ে আপ্লুত ভক্ত-সমর্থকরা।

ফেসবুক পেজ, টুইটারে সাকিব, তামিম, মুশফিকরা ভক্তদের জানিয়েছেন ঈদের শুভেচ্ছা। নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক আইডিতে সাকিব আল হাসান লিখেছেন, এই ঈদ বয়ে আনুক আমাদের সকলের হৃদয়ে খুশি ও সহমর্মিতার অনুভূতি। সকল ব্যর্থতা ভুলে চলুন এই ঈদে সকলে এগিয়ে যাই সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক! (May this Eid fill our souls with joy and empathy. Let this Eid wash away all our shortcomings and move us towards a prosperous future. Wishing everyone Eid Mubarak!)

মুশফিকুর রহিম তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শুধু লিখেছেন, ঈদ মোবারক। সঙ্গে অবশ্য একটি ভিডিও জুড়ে দিয়েছেন। যেটা বেক্সিমকো এবং আকাশ ডিজিটাল-এর বিজ্ঞাপন সম্বলিত ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের ভিডিও।

তামিম ইকবাল লিখেছেন, ‘তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম' (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন) (May Allah accept [good deeds] from you and us), সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা: ঈদ মোবারক, যে যেখানেই আছেন, সুস্থ থাকুন ও পরিবারের সাথে নিরাপদে ঈদ করুন।‘

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ যদিও কিছুই লেখেননি। ঈদের শুভেচ্ছা সম্বলিত একটি পোস্টার পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জাতীয় দলের পেসার তাসকিন আহমেদ আজ ঈদের নামাজের পর ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘সবাইকে ঈদ মোবারক, আমাদেরকে আপনার প্রার্থনায় রাখুন।’

জাতীয় দলের উঠতি তারকা অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ এবার ঈদ করছেন নিজের এলাকা খুলনায়। সেখান থেকে দুটি শুভেচ্ছা পোস্ট করেছেন তিনি। প্রথম পোস্টে নিজের ছবি দিয়ে লিখেছেন, ‘সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ কাটুক শান্তিতে। ঈদ মোবারক।’

পরের পোস্টে নিজের ছেলেকে নিয়ে ছবি দিয়েছেন মিরাজ। লিখেছেন, ‘Taqabbalallahu Minna Wa Minkum. Eid Mubarak everyone (আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এবং আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন। সবাইকে ঈদ মোবারক।)।

তবে ক্রিকেটারদের ফেসবুক পেজ ঘেঁটে তাদের ঈদের শুভেচ্ছা খুঁজে বের করতে গিয়ে এবার এক অর্থে হতাশই হতে হয়েছে। ঈদের শুভেচ্ছা জানানোটাকেও তারা বলতে গেলে বিক্রি করে দিয়েছেন।

সাকিব, তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ- বাংলাদেশের ক্রিকেটে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় চার তারকার ফেসবুক ওয়ালে গেলেই দেখা যাবে, তারা ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কোনো না কোনো কোম্পানির পক্ষ থেকে।

এক্ষেত্রে অবশ্য বরাবরই এগিয়ে সাকিব আল হাসান। তিনি একটি নয়, অনেকগুলো কোম্পানির পক্ষ থেকেই ঈদের শুভেচ্ছা জানান। সঙ্গে বিজ্ঞাপনছাড়াও একটি শুভেচ্ছা পোস্ট করেছেন তিনি। তামিম ইকবালও একটি কোম্পানির হয়ে ঈদের শুভেচ্ছা দিয়ে বিজ্ঞাপন করেছেন। সঙ্গে আলাদা একটি বিজ্ঞাপন ছাড়া পোস্ট করেছেন তিনি।

আইএইচএস/