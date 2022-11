উদযাপনের মধ্যেই মঈন-রশিদকে সরে যেতে বলেন বাটলার, কেন জানেন?

বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ফটো সেশন। অধিনায়ক জস বাটলারের ঠিক পাশেই বসেছিলেন আদিল রশিদ। অপর পাশে মঈন আলি। উচ্ছ্বাসের মাঝেই হঠাৎ করে ছোট্ট একটি ঘটনা নজর কেড়ে নেয় সবার। বাটলার দূরে সরে যেতে বলেন রশিদ আর মঈনকে। অধিনায়কের ইশারা দেখে সেলিব্রেশন ছেড়ে চুপচাপ দূরে সরে যান দুই ইংলিশ তারকা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন রশিদ ও মঈন। অথচ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে হঠাৎ সেলিব্রেশন থেকে দুই তারকাকে কেন সরিয়ে দিলেন বাটলার? উত্তরটা জানার পর ইংলিশ অধিনায়কের সমালোচনা নয়, প্রশংসাই করতে হবে।

আসলে ইসলামের আদর্শ মেনে আদিল রশিদ ও মঈন আলি অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকেন। ইংল্যান্ড দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবেই শ্যাম্পেন সেলিব্রেশনে মেতে ওঠে। তবে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছোটানোর আগে আদিল ও মঈনকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন বাটলার, যাতে তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না লাগে।

গত বছর প্যাট কামিন্সকেও একইরকম আচরণ করতে দেখা গিয়েছিল অ্যাশেজ জয়ের পরে। সেলিব্রেশেনর সময় শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আগে কামিন্স মুসলিম ধর্মাবলম্বী উসমান খাজাকে দূরে সরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।

ইংলিশদের ক্রিকেটে এই সৌহার্দ্যটা নজর কাড়ার মতো। সবাই একসঙ্গে খেলার মাঠে লড়েন, একে অপরের ছোটখাটো বিষয়গুলোও লক্ষ্য রাখেন। কারও ধর্মকে খাটো করেন না কেউ, যা কি না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির।

Respect for religious diversity is an essential element of any peaceful society.



