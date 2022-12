আউট হয়ে কেন এমন চটলেন কোহলি? (ভিডিও)

শেরে বাংলায় বাংলাদেশ সমর্থকরা আজ (শনিবার) তৃতীয় দিন চা বিরতির পর থেকেই বেশ চাঙ্গা, উৎফুল্ল। তাদের চোখে জয়ের স্বপ্ন। অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আর অফস্পিনার মেহেদি হাসান মিরাজ যখনই বোলিংয়ে এসেছেন, তখনই সরব হয়েছে হোম অব ক্রিকেট।

স্বাগতিক ভক্ত ও সমর্থকদের উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত স্টেডিয়াম ও আশপাশ। মাঠে বাংলাদেশের বোলার, ফিল্ডাররাও ছিলেন বাড়তি উদ্যমী। এরকম অবস্থায় অফস্পিনার মিরাজ আর অধিনায়ক সাকিবের বাঁহাতি স্পিনে একের পর এক কুপোকাত ভারতীয় ব্যাটাররা।

এর মধ্যেই পড়ন্ত বিকেলে হঠাৎ অশান্ত শেরে বাংলা। মিরাজের বলে ফরোয়ার্ড শর্ট লেগে মুমিনুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরে যেতে চার-পাঁচ কদম গিয়ে হঠাৎই থমকে দাঁড়ালেন বিরাট কোহলি। খেপে গিয়ে কাউকে কিছু বলতে থাকলেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সম্ভবত তাইজুল ইসলাম কিছু একটা বলেছিলেন কোহলিকে, যা শুনে খেপে যান এই ব্যাটিং সেনসেশন। মাঠে দাঁড়িয়েই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

Virat Kohli looks unhappy after getting out.#INDvBAN #BANvsINDpic.twitter.com/9r44ZAuOGa