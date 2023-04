আইপিএলে প্রথম উইকেট অর্জুনের! ছেলেকে নিয়ে কী বললেন বাবা শচিন?

আইপিএলে প্রথম উইকেট পেয়েছে ছেলে। শুধু তাই নয়, শেষ ওভারে বল করতে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় দলকে জেতালেনও অর্জুন টেন্ডুলকার। ছেলের কীর্তি সাজঘরে বসে দেখলেন শচিন। ছেলের এমন সাফল্যে বাবা হিসেবে গর্বিত তিনি। খেলা শেষে তাই ছেলের প্রশংসায় মাতলেন তিনি। অন্য দিকে বাবার সঙ্গে খেলা নিয়ে কী আলোচনা হয় সে কথাও জানিয়েছেন অর্জুন।

খেলা শেষে টুইট করে পুরো মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শচিন। তিনি লিখেছেন, ‘মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের দুরন্ত পারফরম্যান্স। ব্যাট ও বল হাতে নজর কেড়েছে ক্যামেরন গ্রিন। ইশান ও তিলক ভাল ব্যাট করেছে। প্রতিদিন আইপিএল আরও বেশি উত্তেজক হয়ে পড়ছে। আর শেষ পর্যন্ত আইপিএলে এক জন তেন্ডুলকার উইকেট পেল।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ২০০টি উইকেট নিলেও আইপিএলে কোনও দিন বল হাতে উইকেট পাননি শচিন। অর্জুন নিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেই উইকেট পেয়েছেন। সে কথাই নিজের টুইটে বলতে চেয়েছেন শচিন।

আইপিএলে মাত্র ৫ ওভার বল করেছেন অর্জুন। তার মধ্যে নতুন বলে ৪ ওভারের পাশাপাশি পুরনো বলেও ১ ওভার করেছেন তিনি। আর পুরনো বলেই উইকেট নিয়েছেন তিনি। অর্জুন জানিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতিতে বল করতে তৈরি তিনি। অর্জুন বলেন, ‘আমি বল করতে ভালবাসি। অধিনায়ক যে পরিস্থিতিতেই আমাকে বল করতে বলুন আমি তৈরি। আমি শুধু নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করার চেষ্টা করি।’

A superb all-round performance by Mumbai Indians once again. Cameron Green impressed with both bat & ball. Ishan & Tilak’s batting is as good as it gets! The IPL is getting more interesting every day. Great going boys!



And finally a Tendulkar has an IPL wicket!#SRHvMI pic.twitter.com/e4MAFEZyjY