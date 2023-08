ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেন নারিন (ভিডিও)

ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও লাল কার্ড, রেফারির মতো কঠোর চেহারায় আম্পায়ার। ক্রিকেটে এমন চমকপ্রদ নিয়ম নিয়ে আসছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), সেটা জানা গিয়েছিল আগেই। এবার মাঠে তার প্রয়োগও দেখা গেলো।

চলতি বছরেই ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে শাস্তি হিসাবে লাল কার্ড দেখানোর নিয়ম চালু হয়েছে। তবে টুর্নামেন্টের প্রথম ১১টি ম্যাচে একবারও আম্পায়ারদের লাল কার্ড ব্যবহার করতে হয়নি।

লিগের ১২ নম্বর ম্যাচে এসে প্রথমবার পকেট থেকে লাল কার্ড বের করতে হলো আম্পায়ারকে। বিব্রতকর এক ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেললেন সুনিল নারিন।

স্লো ওভার রেটের চূড়ান্ত শাস্তি হিসেবে এ বছর সিপিএলে লাল কার্ডের প্রচলন করে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। সিপিএলের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে লাল কার্ড দেখলো ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।

সিপিএলের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয় সুনিল নারিনকে। শুধু ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেই নয়, বরং ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে লাল কার্ড দেখার রেকর্ড লেখা হয়ে গেলো নারিনের নামের পাশে।

