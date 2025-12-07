  2. খেলাধুলা

৩১ বল হাত ঘুরিয়ে সানজামুলের ৫ উইকেট, বিপদে ময়মনসিংহ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সানজামুল ইসলাম। ফাইল ছবি।

প্রথমবার জাতীয় ক্রিকেট লিগে অংশ নিয়েই শিরোপা দৌড়ে আছে ময়মনসিংহ। তবে শেষ রাউন্ডে ফল পক্ষে না এলে শিরোপা হাতছাড়াও হতে পারে তাদের।

সে লক্ষ্যে গতকাল (শনিবার) রাজশাহীকে প্রথম ইনিংসে অল্প রানে গুটিয়ে দেয় ময়মনসিংহ। তবে এরপর সানজামুল ইসলামের ঘূর্ণিতে নিজেরাই কুপোকাত হয়ে এখন ম্যাচের সঙ্গে শিরোপাও খোয়ানোর শঙ্কায় আছে দলটি। মাত্র ৩১ বল (৫.১ ওভার) হাত ঘুরিয়েই ৫ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার।

জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিন শেষে ২৯২ রানে এগিয়ে আছে রাজশাহী। রোববার নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে তারা।

অথচ রাজশাহীকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২১৯ রানে অলআউট করে দেয় ময়মনসিংহ। এরপর ২ উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান নিয়ে প্রথমদিন শেষ করে দলটি। তবে আজ সকাল হতেই ময়মনসিংহের ব্যাটিং অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে দেন রাজশাহীর অভিজ্ঞ স্পিনার সানজামুল ইসলাম। ৫৫ রানেই শেষ ৮ উইকেট হারায় ময়মনসিংহ।

৮২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার পর ৩৬ রানেই ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী। এরপর এসএম মেহরব হোসেন ও প্রিতম কুমার মিলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে গড়েন ৪৮ রানের জুটি। ২৪ রানে ফেরেন মেহরব।

প্রিতমও ইনিংস বড় করতে পারেননি। দলীয় ১১২ রানে ফেরার সময় তার নামের পাশে জমা হয় ৪০ রান। ১২৫ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট হারানোর পর ৮৫ রানের জুটি গড়ে দিন শেষ করেন রহিম আহমেদ ও শাকির হোসেন শুভ্র। রহিম ৪৭ ও শুভ্র অপরাজিত ৩০ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড

রাজশাহী প্রথম ইনিংস: ২১৯/১০, ৫৪.২ ওভার (নাঈম আহমেদ ৮১, আবু হায়দার রনি ৩/৬১), দ্বিতীয় ইনিংস: ২১০/৬. ৫০ ওভার (রহিম ৪৭*, প্রিতম ৪০; আসাদুল্লাহ গালিব ৩/৩৭)।

ময়মনসিংহ প্রথম ইনিংস: ১৩৭/১০, ৪৫.১ ওভার ( খালিদ হাসান ৩৭, নাঈম শেখ ৩৩; সানজামুল ইসলাম ৫/১৮)।

