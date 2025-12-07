ডাবল হলো না আনিসুলের, চোট থেকে ফিরেই সেঞ্চুরি শিবলির
শেষ পর্যন্ত পারলেন না আনিসুল ইসলাম ইমন। গতকাল (শনিবার) ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষা নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেন ঢাকার এই ব্যাটারদ; কিন্তু আজ (রোববার) দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই আউট হয়ে যান তিনি। শনিবার প্রথম সেশনে আঙুলে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়া তারই সতীর্থ আশিকুর রহমান শিবলি আজ ব্যাটিংয়ে ফিরেই তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। তিন সেঞ্চুরিতে চট্টগ্রামের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে রানের পাহাড় গড়েছে ঢাকা।
মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫৪১ রান করেছে ঢাকা বিভাগ। গতকাল ১৮৩ রানে দিন শেষ করা ইমন আজ সকালে ফিরেছেন ১৮৬ রানে। ১০০ রানে অপরাজি থাকেন শিবলি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ।
২ উইকেটে ৩৫৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করে ঢাকা। তবে মাঠে নামার পর স্কোরবোর্ডে ৩ রান যোগ হতেই হাসান মাহমুদের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন আনিসুল ইসলাম ইমন। ১৮৬ রানে শেষ হয় তার ইনিংস। ২৩৮ বলের ইনিংসে ১৮ চার ও ৫ ছক্কা এসেছে তার ব্যাট থেকে।
এরপর ব্যাটিংয়ে ফেরেন শিবলি। শনিবার ২৭ রানে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। আজ মাঠে ফিরে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন এই ব্যাটার। পঞ্চম উইকেটে মার্শাল আইয়ুব ও শিবলি মিলে গড়েন ১০৫ রানের জুটি। অন্যপ্রান্তে দারুণ খেলতে থাকা মার্শাল দেড়শ পূরণ করেন ২২০ বলে।
এরপর বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিলেন ডাবল সেঞ্চুরির দিকে; কিন্তু তিনিও পারলেন না ডাবল সেঞ্চুরি পূরণ করতে। ব্যক্তিগত ১৬৫ রানে তাকে ফেরান চট্টগ্রামের স্পিনার হাসান মুরাদ। এরপর ঢাকার অধিনায়ক মাহিদুল ইসলাম অংকনকে নিয়ে আবার নতুন করে জুটি গড়েন শিবলি। তবে সেটা বেশি বড় হয়নি, বাকিরা হঠাৎ করে যাওয়ার-আসার মিছিল শুরু করলেও অন্যপ্রান্তে অবিচল ছিলেন শিবলি। ২০১ বলে তিনি সেঞ্চুরি পূরণ করতেই ৬ উইকেটে ৫৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয় ঢাকা।
জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৩ রানেই ৪ উইকেট হারায় চট্টগ্রাম। কেউই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেনি। সুমন খান একাই ফেরান মাহমুদুল হাসান জয় ও ওমর হাসানকে। এরপর ইয়াসির রাব্বি ও ইরফান শুক্কুর মিলে এখন বিপর্যয় ঠেকানোর চেষ্টা করছেন।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ঢাকা বিভাগ, ১ম ইনিংস: ৫৬৫/৬, ১৩০.২ ওভার (আনিসুল ইসলাম ১৮৬, মার্শাল আইয়ুব ১৬৫, আশিকুর রহমান শিবলি ১০০*; হাসান মাহমুদ ২/১৪৯, ইরফান হোসেন ২/৮৭)।
চট্টগ্রাম বিভাগ, ১ম ইনিংস: ৯৪/৬, ২৩.৩ ওভার (ইরফান শুক্কুর ৪৩, ইয়াসির আলি রাব্বি ২০, মাহমুদুল হাসান জয় ৯; সুমন খান ৩/৪২, রিপন মন্ডল ২/২২)।
