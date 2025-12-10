‘আমাদের ম্যাডাম সুস্থ হবেন, সেই আশায় এভারকেয়ারে ছুটে আসি’

‘আমাদের ম্যাডাম সুস্থ হবেন, সেই আশায় এভারকেয়ারে ছুটে আসি’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ১৮তম দিনের মতো চিকিৎসা চলছে। দেশের বাইরে নেওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তাকে আর দেশের বাইরে নেওয়া হয়নি। এখানেই চিকিৎসা চলবে তার। তার চিকিৎসা ঘিরে হাসপাতালে ভর্তির প্রথম দিকে নেতাকর্মীদের যেমন ভিড় ছিল এখন তেমনটি নেই।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে হাসপাতালের সামনে ও আশপাশের এলাকায় এমন দৃশ্য দেখা যায়।
দলীয় কঠোর নির্দেশনার কারণে বিএনপির নেতাকর্মীরা না থাকলেও দুএকজন করে মাঝে মধ্যে আসছেন। রিফাত মিয়াজী নামের ছাত্রদলের এক কর্মী বলেন, আমি মাঝে মধ্যেই এখানে আসি একটু খোঁজখবর নিতে। আমাদের ম্যাডাম সুস্থ হবেন এতটুকু প্রত্যাশা থেকেই প্রাণের টানে ছুটে আসি।
খবরের সন্ধানে গণমাধ্যম কর্মীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে তাদের অধিকাংশই কাটাচ্ছেন অলস সময়। আবার কেউ কেউ দেশবাসীকে সর্বশেষ তথ্যটুকু জানাতে ব্যস্ত।
রফিক মাহমুদ নামের একজন মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক বলেন, উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলেও প্রতিদিনের মতো আজকেও এসেছি। যে কোনো খবর যেন সবার আগে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে।
হাসপাতালের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা এখনো পূর্বের মতোই বহাল আছে। হাতেগোনা দুই একজন বিএনপির দলীয় কর্মী আশপাশে আসলেও তারা ঘুরে ফিরে আবার ফেরত যাচ্ছেন।
হাসপাতালের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা এখনো পূর্বের মতোই বহাল আছে। হাতেগোনা দুই একজন বিএনপির দলীয় কর্মী আশপাশে আসলেও তারা ঘুরে ফিরে আবার ফেরত যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, টানা ১৮ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ভর্তি করা হয়।
প্রসঙ্গত, টানা ১৮ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাকে ভর্তি করা হয়।
