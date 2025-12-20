  2. খেলাধুলা

চার পেনাল্টি ঠেকিয়ে হাত ভাঙলেন সাফনভ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৬ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪টি শট ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন বিস্ময়ের জন্ম। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোর বিপক্ষে পিএসজি গোলকিপার মাতভেই সাফনভ। তার নৈপুণ্যে বছরের ষষ্ঠ শিরোপা জেতে পিএসজি।

তবে এই চার শট ঠেকানোই যেন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য। চোটে পড়েছেন এই গোলকিপার। ফ্র্যাকচার হয়েছে তার হাতে।

সাফনভের চোটে নিয়ে কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ‘আমাদের মনে হয় তৃতীয় পেনাল্টি নেওয়ার সময়েই এটা হয়েছে। সে এক অদ্ভুত নড়াচড়া করেছিল এবং তখনই হাড়ে চিড় ধরে। সেই চিড় নিয়েই সে শেষ দুইটি শট ঠেকিয়েছে। অ্যাড্রেনালিন এতটাই কাজ করছিল যে কোনো ব্যথা ছাড়াই সে সেটা করতে পেরেছে। এটা অবিশ্বাস্য।’

এক বিবৃতিতে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘৩-৪ সপ্তাহ পর পরবর্তী আপডেট পাওয়া যাবে।’

২৬ বছর বয়সী এই রাশিয়ান মৌসুম শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় গোলকিপার হিসেবে। তবে কাতারে চোটে পড়া শেভালিয়ের ম্যাচজয়ী পারফরম্যান্সে মাঠে নেমে দুর্দান্ত পারফরম্যন্স করেন।

এর আগেও একাধিকবার দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন ক্লাবের হয়ে। শেভালিয়ের মৌসুমের শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে ছিলেন।

নভেম্বরে ২৪ বছরে পা দেওয়া শেভালিয়েরকে গ্রীষ্মে দলে ভেড়ানো হয়েছিল, কারণ বল পায়ে তার দক্ষতা লুইস এনরিকের পছন্দ ছিল। তবে শট ঠেকানোর ক্ষেত্রে তাকে কখনো কখনো কম নির্ভরযোগ্যতা দেখিয়েছে।

