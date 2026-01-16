কোপা দেল রে
তোরেস-ইয়ামালের গোলে কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সা
পারফরম্যান্স খুব একটা ঝলমলে ছিল না। তারপরও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সহজ জয়ই পেয়েছে বার্সেলোনা। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে রেসিং সানতান্দারকে ২-০ গোলে হারিয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। এই জয়ে নিশ্চিত হয়েছে কোপা দেল রে’র কোয়ার্টার ফাইনাল।
বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লা লিগা ২-এর শীর্ষে থাকা রেসিং সানতান্দার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও ধীরে ধীরে ম্যাচের দখল নেয় বার্সেলোনা। হান্সি ফ্লিকের দল প্রথম এক ঘণ্টা তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ফেরান তোরেস। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে (৬৬ মিনিে) তার করা গোলেই এগিয়ে যায় কাতালানরা।
রেসিং সানতান্দার প্রশংসনীয় লড়াই চালিয়ে যায় এবং যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগও পেয়েছিল। তবে অবিশ্বাস্যভাবে সেই সুযোগ নষ্ট করে তারা। এরপরই প্রতিপক্ষের হতাশার সুযোগ নিয়ে ম্যাচের শেষ দিকে (৯৬ মিনিটে) দ্বিতীয় গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল, নিশ্চিত হয় বার্সেলোনার জয়।
এর একদিন আগে রিয়াল মাদ্রিদ টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ায় বার্সেলোনার ওপর বাড়তি চাপ ছিল। যদিও শেষদিকে কিছুটা নার্ভাস মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তবুও বিপর্যয় এড়িয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা যোগ্যতার সঙ্গেই কোপা দেল রে’র কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
এমএমআর