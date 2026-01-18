সাফ ফুটসাল
ভুটানকে হারিয়ে ভারতকে টপকালো বাংলাদেশ
সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারের পরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা ফিকে হয়ে যায় বাংলাদেশের। ভারতের বিপক্ষে ড্র করে পাওয়া এক পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতেই অবস্থান করছিল বাংলাদেশ দল। রোববার সেই অবস্থান থেকে দলকে বেশ ওপরে তুলেছে ভুটানের বিপক্ষে জয়।
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ৪-১ গোলে হারিয়েছে ভুটানকে। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়েছিল। বিরতির পর ভুটান গোল দিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেওয়ার আভাস দিলেও বাংলাদেশের আক্রমণাত্মক খেলার সামনে আর দাঁড়াতে পারেনি। শেষ দিকে দুই গোল করে বাংলাদেশ ৪-১ ব্যবধানের সহজ জয় তুলে নেয়।
লিগ ভিত্তিক খেলা শেষে টেবিলের শীর্ষে থাকা দল হবে চ্যাম্পিয়ন। তৃতীয় ম্যাচ ড্রয়ে বাংলাদেশ ৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন ভারতকে টপকে টেবিলের তিনে অবস্থান করছে। ৬ পয়েন্ট করে নিয়ে বাংলাদেশের ওপরে আছে পাকিস্তান ও মালদ্বীপ।
বাংলাদেশের চতুর্থ ম্যাচ শ্রীলংকার বিপক্ষে মঙ্গলবার। রোববার অন্যান্য খেলায় পাকিস্তান ৫-২ গোলে হারিয়েছে শ্রীলংকাকে ও ভারত ও নেপাল ড্র করেছে ৩-৩ গোলে।
আরআই/আইএইচএস/