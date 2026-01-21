শ্রীলংকাকে হারিয়ে শীর্ষে উঠলেন সাবিনারা

শ্রীলংকাকে হারিয়ে শীর্ষে উঠলেন সাবিনারা
টানা দুই জয়ে সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল করেছে বাংলাদেশ। বুধবার ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সাবিনা-কৃষ্ণারা ৬-৩ গোলে হারিয়েছে শ্রীলংকাকে। জোড়া গোল করেছেন সাবিনা ও কৃষ্ণা। একটি করে গোল সুমাইয়া ও মাসুরা পারভীনের।
প্রথমার্ধের খেলা ছিল ২-২ গোলে সমতা। প্রথমার্ধের পাঁচ মিনিটেই ২ গোল হজম করে বাংলাদেশ। তবে সাবিনা খাতুনের ঝলকে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। দুই মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে দলকে সমতায় ফেরান বাংলাদেশ অধিনায়ক।
দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণা রানী সরকার জোড়া গোল করেন। তার আগে গোল করে সুমাইয়া। খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে ষষ্ঠ গোল করেন মাসুরা পারভীন। শেষ বাঁশির কিছুক্ষণ আগে এক গোল করে হারের ব্যবধান আরেকটু কমিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
বাংলাদেশ আগের তিন ম্যাচে ভারতকে ৩-১ ও নেপালকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে এবং ভুটানের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করে। চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বাংলাদেশের মেয়েরা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ভারত।
বাংলাদেশের পরের ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে শুক্রবার। শেষ ম্যাচ মালদ্বীপের বিপক্ষে ২৫ জানুয়ারি।
