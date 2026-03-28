মিয়ামির মাঠে মেসির নামে স্ট্যান্ড

মিয়ামির মাঠে মেসির নামে স্ট্যান্ড
আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি ইন্টার মিয়ামিতে খেলছেন ২০২৩ সাল থেকে। তিনি যোগ দেওয়ার পর ক্লাব ও মেজর লিগ সকারের জনপ্রিয়তা বেড়েছে আগের তুলনায় ঢেরবেশি। সেই মেসিকে এবার সম্মানিত করছে তার ক্লাব ইন্টার মিয়ামি। তার নামে গ্যালারির একটি অংশের নামকরণ করতে যাচ্ছে ক্লাবটি।
৩৮ বছর বয়সী মেসি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জেতার কিছুদিন পর প্যারিসের ক্লাব পিএসজি ছেড়ে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে।
ফ্লোরিডার ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ৮২ গোল করেছেন এই আর্জেন্টাইন। সহায়তা করেছেন ৫৩টি গোলে। ২৬ হাজার ৭০০ আসনবিশিষ্ট নতুন স্টেডিয়ামে একজন সক্রিয় খেলোয়াড়কে এভাবে সম্মান জানানো বেশ বিরল ঘটনা।
ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ‘সাধারণত এমন সম্মান অতীতের স্মৃতি থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এটি ভিন্ন। এটি বর্তমানের অর্জন থেকে জন্ম নিয়েছে, যা আমরা প্রতিবার লিও মাঠে নামলে অনুভব করি। কাউকে সম্মান জানানো মানেই সবসময় একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি নয়। কখনো কখনো এটি বোঝা যে, আপনি একটি অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী।’
আগামী ৪ এপ্রিল নতুন স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। প্রতিপক্ষ অস্টিন এফসি।
এর আগে ২০২৫ সালের জুনে শৈশবের ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজও মেসির নামে গ্যালারির নামকরণ করেছিল।
