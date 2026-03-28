জর্ডানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন আফঈদারা

জর্ডানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন আফঈদারা
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ শুরুর আগে বাংলাদেশ খেললো দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ। থাইল্যান্ডে প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে জর্ডানকে হারিয়েছে ২-০ ব্যবধানে। গোল করেছেন মামুনি চাকমা ও সুরভী আকন্দ প্রীতি।
আগামী ১ এপ্রিল থাইল্যান্ডে শুরু হবে অনূর্ধ্ব-২০ বয়সের মেয়েদের এই এশিয়ান কাপ। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে স্বাগতিক থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
টুর্নামেন্ট শুরুর তিন দিন আগে জর্ডানের বিপক্ষে এই জয়টি বাংলাদেশের মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনই বাংলাদেশ মাঠে নামবে স্বাগতিক থাইল্যান্ডের মেয়েদের বিরুদ্ধে। ৪ এপ্রিল দ্বিতীয় ম্যাচে চীনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের মেয়েরা। আফঈদাদের শেষ ম্যাচ ৭ এপ্রিল ভিয়েতনামের বিপক্ষে।
এই আসর থেকেও ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ থাকছে দেশগুলোর। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া সেই আসরে এশিয়ান কাপ থেকে যাবে ৪টি দল। অর্থাৎ সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে পারলেই অনন্য এই সুযোগ আসবে।
