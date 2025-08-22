ট্র্যাকে ফিরে আবার দ্রুততম মানব ইমরানুর, মানবী সুমাইয়া

ট্র্যাকে ফিরে আবার দ্রুততম মানব ইমরানুর, মানবী সুমাইয়া
গত ফেব্রুয়ারিতে হওয়া জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ছিলেন না ইমরানুর রহমান। ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্রুততম মানব হয়েছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন।
ইমরানুর ট্র্যাকে ফেরায় শ্রেষ্ঠত্ব হারাতে হয়েছে ইসমাইলকে। শুক্রবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে সামার চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দিনে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ইংল্যান্ড প্রবাসী ইমরানুর রহমান ১০.৬৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে পঞ্চমবারের মতো হয়েছেন দেশের দ্রুততম মানব।
ইসমাইল স্বর্ণ হারিয়ে পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইমরানুর রহমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রৌপ্য জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আবদুল মোতালেব। তিনি সময় নেন ১০.৮৬ সেকেন্ড। ইসমাইল তৃতীয় হয়েছেন ১০.৮৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে।
২০২১ সালের পর আবার রানির মুকুট ফিরে পেয়েছেন সুমাইয়া দেওয়ান। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই স্প্রিন্টার হারিয়েছেন ১৬ বারের চ্যাম্পিয়ন একই প্রতিষ্ঠানের শিরিন আক্তারকে। সুমাইয়া দৌড় শেষ করেছেন ১২.১৯ সেকেন্ডে। শিরিনকে (১২.২১ সেকেন্ড) তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ০০.০২ সেকেন্ডের ব্যবধানে হারিয়েছেন সুমাইয়া।
