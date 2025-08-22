  2. খেলাধুলা

সিনিয়র খেলোয়াড়দের গালি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
হকি কর্মকর্তার বিচার ও পদত্যাগ চেয়ে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম

যুব হকি দল বিশ্বকাপে খেলবে। এশিয়া কাপে সুযোগ পেয়ে গেছে জাতীয় দল। বিশ্ব ও এশিয়ার শীর্ষ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার বিষয়টি যখন থাকার কথা আলোচনায়, তখন হকিতে আবার ফিরে এসেছে নেতিবাচক খবর।

এবার ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আবু জাফর তপন সিনিয়র খেলোয়াড়দের ‘বাস্টার্ড’ বলে গালি দিয়ে এসেছেন আলোচনায়। পুস্কর খিসা মিমো, হাসান জুবায়ের নিলয়, নাইম ইসলাম ও আবেদ উদ্দিনরা শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে ওই কর্মকর্তার বিচার দাবি করেছেন। খেলোয়াড়রা তার পদত্যাগও দাবি করেছেন।

নাইম ইসলাম বলেছেন, ‘যুগ্ম সম্পাদক আবু জাফর তপন আমাদের গালাগালি করছেন। একটা সময় আমাদের বাস্টার্ড বলে গালি দিয়েছেন। আমরা কি জাতীয় দলে খেলি বাস্টার্ড শোনার জন্য? তিনি তো আমাদের সঙ্গে এমন করতে পারেন না।’

এই খেলোয়াড়রা সাধারণ সম্পাদকের কাছে গিয়েছিলেন এশিয়া কাপের দল থেকে কেনো তাদের বাদ দিয়েছেন, তা জানার জন্য। সেখানে উপস্থিত যুগ্ম সম্পাদক আবু জাফর তপন খেলোয়াড়দের গালি দিয়ে বসেন সাধারণ সম্পাদকসহ আরো কয়েকজনের সামনে।

এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে হকি খেলোয়াড়রা বলেন, ‘দল ঘোষণার পরে আমরা গিয়েছিলাম সাধারণ সম্পাদকের কাছে। আমরা খুব বিনয়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম বাদ দেওয়া হয়েছে এটা কি সঠিক হয়েছে কিনা। যদি ন্যায় হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি ন্যায় না হয়, তাহলে আপনাদের বিচারের আওতায় আসতে হবে। হয় আমাদের কাছে, নয়তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু বিচারের আওতায় আসতে হবে।’

পুস্কর খিসা মিমো বলেছেন, ‘আমরা তার (তপন) পদত্যাগ চাচ্ছি। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা বাংলাদেশের সকল হকি খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। আমরা চাচ্ছি উনি যেন ফেডারেশনে না থাকেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ওনাকে একটা শাস্তি প্রদান করতে হবে।’

এ কথা বলার জন্য যদি তিনি ক্ষমা চান? মিমোর জবাব, ‘ক্ষমা তো উনি ওইদিনই চাইছে। উনি বলেছেন, আমার ভুল হয়েছে। এটা স্লিপ অফ টাং হয়েছে। তবে এটার শাস্তি ক্ষমা চাওয়া না। তার শাস্তি হবে পদত্যাগ। উনি এটা বলতে পারেন না। ওনার পদত্যাগই আমাদের চাওয়া।’

