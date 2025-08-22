ট্র্যাকে ফেরা নিয়ে শঙ্কায় থাকা সুমাইয়াই ফের দ্রুততম মানবী

ট্র্যাকে ফেরা নিয়ে শঙ্কায় থাকা সুমাইয়াই ফের দ্রুততম মানবী
সাড়ে তিন বছর আগে শিরিন আক্তারকে হটিয়ে প্রথমবারের মতো ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের রানি হয়েছিলেন সুমাইয়া দেওয়ান। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই স্প্রিন্টার আবার ফিরে পেলেন ট্র্যাকের শ্রেষ্ঠত্ব। এবারও সেই শিরিনকে হারিয়েই।
তবে সুমাইয়ার এক সময় ট্র্যাকে ফেরাই অনিশ্চিত পড়েছিল পায়ের ইনজুরিতে। এমনকি অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছিল। খেলার বাইরে ছিলেন ছয় মাসের মতো। শুক্রবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ১০০ মিটারের স্বর্ণ জয়ের পর সুমাইয়া শুনিয়েছেন কঠিন দিনগুলোর কথা।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হয়ে প্রথম ১০০ মিটারে সেরা হওয়া সুমাইয়া নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘নৌবাহিনীর জন্য জিতেছি। তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমার ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছে। গত জানুয়ারিতে দৌড়ানোর জন্য তারা আমাকে কোনো চাপ দেয়নি। যেটা আমি মনে করি, তাদের উদারতা। সময়টা আমার জন্য কঠিন ছিল। চোটে পড়েছিলাম। অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।’
‘ছয়-সাত মাস বাইরে ছিলাম। আমি হাঁটতে পারিনি, জগিং করতে পারিনি। ওই সময় ভাবতাম কবে আবার দৌড়াতে পারব? এমন শঙ্কাও ছিল, আমি আদৌ আর দৌড়াতে পারব কিনা। শরীর কি সবকিছু সয়ে নিতে পারবে? তবে সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমি আবার দৌড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, যেটা অসাধারণ ব্যাপার।’
এবারের প্রতিযোগিতাকে নিজের প্রত্যাবর্তন হিসেবে উল্লেখ করে সুমাইয়া বলেছেন, ‘এটা আমার ফিরে আসার দৌড়। আমি শুধু চেয়েছি ঠিকঠাকভাবে দৌড়টা শেষ করতে। টাইমিং, জয়-এগুলো আমার ভাবনায় খুব একটা ছিল না। শুধু চেয়েছিলাম ভালোভাবে দৌড় শেষ করতে।’
সামনের আন্তর্জাতিক ইভেন্টগুলো নিয়ে দ্রুততম মানবী বলেন, ‘ইসলামিক গেমস আছে, সাউথ এশিয়ান গেমস আছে। তবে আমি ধাপে ধাপে এগুতে চাই। আবার অনুশীলনে ফিরবো, যে ট্রেনিংগুলো করতে পারিনি চোটের কারণে সেগুলোর দিকে মনোনিবেশ করবো। কেননা, আমি অনুভব করতে পারছি, আমি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নই।’
এত কিছুর মধ্যে সুমাইয়া প্রধান লক্ষ্য হিসেবে এসএ গেমসকেই নির্ধারণ করেছেন, ‘অবশ্যই আমাদের মূল লক্ষ্য সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা জেতা। ইনশাআল্লাহ। দেশের সবার সমর্থন, নৌবাহিনীর এবং ফেডারেশনের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো পেলে আমি নিশ্চিত, সাউথ এশিয়ান গেমসে আমরা ইতিহাস গড়তে পারি।’
আরআই/এমএমআর