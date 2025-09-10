  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

এশিয়া কাপ

সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভারত
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ৫, টেন ২

সিপিএল
বার্বাডোজ-ত্রিনবাগো
সরাসরি, রাত ১২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

গায়ানা-অ্যান্টিগা
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

কাবাডি

প্রো কাবাডি লিগ
সরাসরি, রাত ৮-২০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

টেনিস
চ্যাম্পিয়নস ইউএস ওপেন
পুনঃপ্রচার, বিকেল ৫-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল
চেলসি-লিভারপুল
হাইলাইটস, সন্ধ্যা ৭টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-আর্সেনাল
হাইলাইটস, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

