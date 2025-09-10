বলিভিয়ার চমক, ব্রাজিলকে হারিয়ে বিশ্বকাপ প্লে-অফ নিশ্চিত

বলিভিয়ার চমক, ব্রাজিলকে হারিয়ে বিশ্বকাপ প্লে-অফ নিশ্চিত
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে এসে বড় চমক দেখাল বলিভিয়া। মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪১৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত লা পাজে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্লে-অফ টুর্নামেন্টে জায়গা করে নিয়েছে দলটি। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মিগুয়েল তেরকোরেস।
২০১৯ সালের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ব্রাজিলকে হারাল বলিভিয়া। এ জয়ের ফলে আগামী মার্চে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক প্লে-অফ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে তারা, যেখানে ছয়টি দল লড়াই করবে বিশ্বকাপের শেষ দুটি জায়গার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ।
বলিভিয়ার মাঠ মানেই প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্ক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪১৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত দেশটির স্টেডিয়ামগুলোতে শ্বাসকষ্ট আর পরিবেশগত চাপে অনেক বড় দলও নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। সে আতঙ্ক নিয়েই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে এল আলতো স্টেডিয়ামে নামে ব্রাজিল। তবে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা না হলেও, হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে সেলেসাওদের।
ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে ছিল ব্রাজিল। প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল বলিভিয়ার দখলে। একাধিকবার ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসনকে পরীক্ষা দিতে হয়। আগের ম্যাচে চিলির বিপক্ষে খেলা কিছু খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়ার প্রভাবও স্পষ্ট ছিল ব্রাজিলের খেলায়। এর সঙ্গে উচ্চতার অস্বস্তি মিলে খেলার ছন্দই খুঁজে পাচ্ছিল না তারা।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ব্রাজিলের ব্রুনো গিমারেস বক্সের ভেতরে বলিভিয়ার রবার্তো ফার্নান্দেজকে ফাউল করলে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন ভিএআর দেখার। অবশেষে ভিএআর দেখে মিডফিল্ডার মিগুয়েল তেরকোরেস গোল করে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন।
বিরতির পর আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্রাজিল। কিন্তু কোনোভাবেই গোল আদায় করতে পারেনি। উল্টো বলিভিয়াও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত আর গোল না হওয়ায় ১-০ ব্যবধানেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বলিভিয়া, আর হতাশার সুর বাজে ব্রাজিল শিবিরে।
বলিভিয়ার বিশ্বকাপ স্বপ্ন
বলিভিয়া এখন চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার সামনে দাঁড়িয়ে। যদিও মহাদেশীয় প্লে-অফ খেলেই তবে তাদেরকে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। ৬ দলকে নিয়ে আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিত হবে প্লে-অফ। যেখান থেকে বিশ্বকাপের শেষ দুটি দল নির্ধারণ করা হবে। শেষবার বলিভিয়া বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১৯৯৪ সালে।
যেভাবে কলম্বিয়ার সহায়তা করলো বলিভিয়াকে
বলিভিয়ার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। প্লে-অফে খেলার জন্য তাদেরকে প্রয়োজন ছিল ব্রাজিলকে হারানো এবং ভেনেজুয়েলার কলম্বিয়ার কাছে হারা। একেবারে ছটে কাটার মত যেন সবকিছু ঘটলো। ব্রাজিলকে হারানোর পর বলিভিয়ার চোখ ছিল কলম্বিয়া-ভেনেজুয়েলা ম্যাচের দিকে। ওই ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে ৬-৩ ব্যবধানে হারিয়ে বলিভিয়ার প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করে।
অন্যদিকে তৃতীয় স্থানে থেকে শেষ করে কলম্বিয়া। দলটির স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেস অসাধারণ এক হ্যাট্রিটক করেন। সব মিলিয়ে করেন ৪ গোল (৪২, ৫০, ৫৯ ও ৬৭ মিনিটে) করেন তিনি। ইয়ারি মিনা (১০ মিনিট) ও জন করদোবা (৭৫ মিনিট) অন্য দুই গোল যোগ করেন।
পয়েন্ট টেবিলের হিসাব
হার সঙ্গী করেই বাছাইপর্ব শেষ করেছে ব্রাজিল। ১৮ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট, অবস্থান ৫ নম্বরে। শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ৩৮। অন্যদিকে, বলিভিয়া ১৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছে ৭ নম্বরে। ২৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ইকুয়েডর, ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় কলম্বিয়া, সমান পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে চতুর্থ এবং সমান পয়েন্ট নিয়ে ৫ম ব্রাজিল। সমান পয়েন্ট নিয়ে প্যারাগুয়ে ৬ষ্ঠ। এই ছয়টি দল সরাসরি খেলবে আগামী বিশ্বকাপে। ৭ম হওয়া বলিভিয়া খেলবে প্লে-অফ।
আইএইচএস/জেআইএম