  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৯ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

সিপিএল
বার্বাডোজ-ত্রিনবাগো
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল–নটিংহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম–টটেনহাম
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড–চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা
হেতাফে–ওভিয়েদো
সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৮–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

অ্যাথলেটিক–আলাভেস
রাত ১০–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

আতলেতিকো–ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

জার্মান বুন্দেসলিগা
হাইডেনহাইম–ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

বায়ার্ন মিউনিখ–হামবুর্গ
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২

এমএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।