শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
এশিয়া কাপে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। যারা আজই প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস জিতলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা। প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসকে।
প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়া কাপে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে হংকং সংগ্রহ করেছিল ১৪৩ রান। জবাবে বাংলাদেশ ১৪ বল হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অধিনায়ক লিটন দাস করেছিলেন সর্বোচ্চ ৫৯ রান।
শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগেই শ্রীলঙ্কা সফরে যখন ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ হেরেছিল টাইগাররা, তখন টি-টোয়েন্টিতে লঙ্কানদের হারিয়ে এসেছিল লিটন দাসের দল। সে ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল লিটন দাসের দল।
এবার সেই লঙ্কানদের বিপক্ষে জয়ের ধারাবাহিকতাই ধরে রাখতে চায় টাইগাররা। আজ জিততে পারলে সুপার ফোর নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলাদেশের। সে লক্ষ্যে আজ একাদশে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাসকিনকে বসিয়ে দলে আনা হয়েছে বাঁ-হাতি শরিফুল ইসলামকে।
বাংলাদেশ একাদশ
পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটকিপার), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিত আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুশমন্তে চামিরা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুসারা।
আইএইচএস/