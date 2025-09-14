  2. খেলাধুলা

জাকসু নির্বাচন

মালয়েশিয়া থেকে ফুটবলার কিরণ জানলেন ক্রীড়া সম্পাদক হওয়ার খবর

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:০২ এএম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য মাহমুদুল হাসান কিরণ/ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ক্রীড়া সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য মাহমুদুল হাসান কিরণ। তিনি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব রহমতগঞ্জের ডিফেন্ডার। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে এই পদে জয়ী হয়েছেন।

২০১৮ সালে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের জার্সিতে কিরণের অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে। রহমতগঞ্জ, বসুন্ধরা কিংস ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব হয়ে তিনি গত মৌসুমে আবার রহমতগঞ্জে ফিরেছিলেন।

বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী কিরণ মালয়েশিয়ায় থাকার কারণে নির্বাচনে ভোটও দিতে পারেননি। শনিবার রাতে মালয়েশিয়া থেকে কিরণ জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, `আমি আসলে জাকসুতে নির্বাচন করবো বলে ক্যাম্পাসে কাজ করি তেমন না। আমি ২০১৯ সাল থেকে ক্যাম্পাসে ক্রীড়া নিয়ে নানা ধরণের কাজ করে আসছি। জাহাঙ্গীরনগর স্পোর্টস ক্লাব নামে আমার একটা সংগঠন আছে। সবচেয়ে বড় কথা আমার বন্ধু-বান্ধব, বিভাগ ও হলের সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন আমার জন্য। আমার কোনো বাজেটও ছিল না। দলবদল করে ক্লাব থেকেও কোনো টাকা পয়সা সেভাবে পাইনি। আমি এক টাকাও খরচ করতে পারিনি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ভাই-বোনরা নিজেদের টাকা খরচ করে আমাকে এ পর্যন্ত এনেছেন।’

এ বিজয়কে কিভাবে দেখছেন? ‘আমার এই বিজয়ে আমার যা কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশি সাধারণ শিক্ষার্থীদের। নির্দিষ্ট করে কারো নাম বলছি না। কারণ, কয়জনের নাম বলবো? ছোট-বড় ভাইরা, বন্ধুরা আমার জন্য কাজ করেছেন। সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা'- বলেছেন কিরণ।

