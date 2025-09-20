ভারতের বুকে কাঁপন ধরিয়ে হারলো ওমান

ভারতের বুকে কাঁপন ধরিয়ে হারলো ওমান
নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভারতের মুখোমুখি হয়েই জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল ওমান। তবে শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত জয়টি পায়নি তারা। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়েছে ভারত। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের সবগুলো জিতেই সুপার ফোরে গেল সূর্যকুমার যাদবের দল।
শুক্রবার আবুধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান করে ভারত। জবাবে ওমান নির্ধারিত ২০ ওভারে করতে পারে ৪ উইকেটে ১৬৭ রান।
লক্ষ্য তাড়ায় ১৬.৪ বলে ১ উইকেটে ১৪১ রান তুলে ভারতের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয় ওমান। এর নেপথ্যে ছিলেন আমির কালিম ও হাম্মাদ মির্জা। দ্বিতীয় উইকেটে ৫৫ বলে ৯৩ রানের জুটি করেন তারা।
কিন্তু ৪৬ বলে ৬৪ রান করে আমির বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ হয়ে গেলে ওমানের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। হাম্মাদ ৩৩ বলে ফিফটি (৫১) করলেও লাভ হয়নি। ওপেনার যতিন্দর সিংহ ৩৩ বলে ৩২ রান করেন।
এর আগে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৫ বলে ৫৬ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। এছাড়া ওপেনার অভিষেক শর্মা ১৫ বলে ৩৮, তিলক ভার্মা ১৮ বলে ২৯ ও অক্ষর প্যাটেল ১৩ বলে ২৬ রান করেন।
