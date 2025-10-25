  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫

ক্রিকেট

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস-১, টি-স্পোর্টস টিভি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত, তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-সাদারল্যান্ড
সরাসরি, রাত ৮টা
সিলেক্ট ১

নিউক্যাসল–ফুলহাম
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-ব্রাইটন
সরাসরি, রাত ১০-৩০ মিনিট
সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড-লিভারপুল
সরাসরি, রাত ১টা
সিলেক্ট ১

জার্মান বুন্দেসলিগা
মুনশেনগ্ল্যাডবাখ-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস টেন ২

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড–কোলন
রাত ১০–৩০ মি.
সরাসরি, সনি স্পোর্টস টেন ২

লা লিগা
ভ্যালেন্সিয়া–ভিয়ারিয়াল
সরাসরি, রাত ১টা
রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ

আইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।