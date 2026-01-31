সাবেক লঙ্কান ক্রিকেটারকে নিয়ে বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

সাবেক লঙ্কান ক্রিকেটারকে নিয়ে বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের
একসময় শেহান জয়াসুরিয়া খেলেছিলেন শ্রীলঙ্কার হয়ে। তবে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। ৩৪ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে নিয়েই ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
২০১৫৬ সালে লঙ্কানদের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক হওয়ার পর ২০২০ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ১২ ওয়ানডে ও ১৮ টি-টোয়েন্টি। শেহান ছাড়াও বিশ্বকাপ দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন পেশাওয়ারে জন্ম নেওয়া ২৯ বছর বয়সী লেগস্পিন বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ মহসিন।
আমেরিকার হয়ে চারটি ওয়ানডে খেলা শুভাম রঞ্জন আছেন স্কোয়াডে। টি-টোয়েন্টি খেলেননি এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে। তিনি জন্ম নিয়েছেন ভারতের পুনেতে।
সবশেষ ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা ১০ জনই জায়গা ধরে রেখেছেন। নেতৃত্ব দেবেন মোনাঙ্ক প্যাটেল। নিষেধাজ্ঞার কারণে নেই তারকা ব্যাটার অ্যারন জোন্স।
আসন্ন বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে। তাদের গ্রুপসঙ্গী পাকিস্তান, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস ও ভারতের সঙ্গে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্কোয়াড: মোনাঙ্ক প্যাটেল (অধিনায়ক), জাসদীপ সিং, আন্দ্রেস গাউস, শেহান জয়াসুরিয়া, মিলিন্দ কুমার, শায়ান জাহাঙ্গীর, সাইতেজা মুক্কামালা, সঞ্জয় কৃষ্ণমূর্তি, হারমিত সিং, নসথুস কেনজিগে, শ্যাডলি ফন শ্যালকভিক, সৌরভ নেত্রাভালকার, আলী খান, মোহাম্মদ মহসিন ও শুভাম রঞ্জন।
আইএন