৬৮১ রানের ম্যাচে ভারতের ঘাম ঝরানো জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২০ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্বাগতিক ভারত/ ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্য বিশাল, ৩৫০ রানের। ১১ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই ধাক্কা খায় দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা সময় মনে হচ্ছিল, সহজেই জিতে যাবে ভারত। কিন্তু মার্কো জানসেন আর করবিন বসচের মারকুটে দুই ইনিংস ঘাম ঝরিয়ে ছেড়েছে ভারতের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৬৮১ রানের হাইস্কোরিং প্রথম ওয়ানডেতে শেষ হাসি ভারতেরই। বিরাট কোহলির সেঞ্চুরির ম্যাচে ১৭ রানের জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে স্বাগতিকরা।

বড় রান তাড়ায় রায়ান রিকেলটন আর কুইন্টন ডি কক করেন শূন্য। ৭ রানে আউট হন অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। টনি ডি জর্জি মারকুটে ব্যাটিংয়ে ৩৫ বলে ৩৯ আর ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২৮ বলে ৩৭ করেই ফেরত যান।

১৩০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখান থেকে মার্কো জানসেন আর ম্যাথিউ ব্রিটজের দারুণ এক জুটি। ৬৯ বলে ৯৭ রান যোগ করে প্রোটিয়াদের ম্যাচে ফেরান তারা।

জানসেন তো রীতিমত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ৩৯ বলে ৮ চার আর ৩ ছক্কায় ৭০ রান আসে তার ব্যাট থেকে। ৮০ বলে ৭২ করেন ব্রিটজকে। তাদের ব্যাটেই জয়ের আশা দেখছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩৪তম ওভারে এসে দুই সেট ব্যাটারকেই আউট করে দেন কুলদিপ যাদব।

তবে হাল ছাড়েননি শেষ স্বীকৃত ব্যাটার করবিন বসচ। শেষ পর্যন্ত তিনিই লড়াই করে গেছেন। ৫১ বলে ৫ চার আর ৪ ছক্কায় ৬৭ রান করে শেষ ওভারে শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন বসচ। ৪৯.২ ওভারে ৩৩২ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভারতের কুলদিপ যাদব ৪টি আর হর্শিত রানা নেন ৩টি উইকেট।

এর আগে বিরাট কোহলির ক্যারিয়ারের ৫২তম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৮ উইকেটে ৩৪৯ রানের পাহাড় দাঁড় করায় ভারত।

১২০ বলে ১১ চার আর ৭ ছক্কায় ১৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন কোহলি। আরেক অভিজ্ঞ ব্যাটার রোহিত শর্মা করেন ৫১ বলে ৫৭, লোকেশ রাহুলের ব্যাট থেকে আসে ৫৬ বলে ৬০ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকার নান্দ্রে বার্গার, মার্কো জানসেন, করবিন বসচ আর ওর্টনেইল বার্টম্যান নেন দুটি করে উইকেট।

