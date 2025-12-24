সুনিল গাভাস্কারের ব্যক্তিসত্তা রক্ষায় আদালতের রায়

সুনিল গাভাস্কারের ব্যক্তিসত্তা রক্ষায় আদালতের রায়
ভারতের সাবেক অধিনায়ক, ব্যাটার সুনিল গাভাস্কারের ব্যক্তিসত্তা রক্ষায় নজির সৃষ্টি করা এক রায় দিল দিল্লি হাইকোর্ট। একটি সংস্থা অনুমতি ছাড়াই গাভাস্কারের নাম, ছবি ব্যবহার করে তাদের পণ্য বিক্রি করছিল। এ ধরনের ঘটনা রুখতে আদালতের দ্বারস্থ হন সাবেক এই ক্রিকেটার।
আইনি পথে ব্যক্তিসত্তা সুরক্ষিত করলেন সুনিল গাভাস্কার। ভারতের প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসাবে এমন এক নজির গড়লেন তিনি। অনুমতি ছাড়া আর তার ছবি, ভিডিও কিংবা নাম ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। গাভাস্কারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ রায় দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মনমিত প্রিতম সিং অরোরা।
একটি সংস্থা অনুমতি না নিয়েই তার নাম বা ছবি ব্যবহার করছে। এ অভিযোগে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গাভস্কার। ব্যক্তিসত্বা সুরক্ষিত করার আবেদন জানান সাবেক এ ক্রিকেটার। তার আবেদনে সাড়া দিয়েছে আদালত। যে সব সংস্থা গাভাস্কারের অনুমতি না নিয়েই তার ছবি, ভিডিও বা নাম ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করছে, তাদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সে সব সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকেও মুছে ফেলতে হবে সব পোস্ট।
সম্প্রতি একটি সংস্থা গাভাস্কারের নাম ব্যবহার করে তাদের পণ্য বিক্রি শুরু করেছিল। দাবি করা হয়েছিল, পণ্যটি গাভাস্কারের পছন্দের। বিষয়টি নজরে আসার পর ক্ষুব্ধ হন সাবেক এই ভারতীয় অধিনায়ক। গত ২২ মে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। গত ১২ ডিসেম্বর তার করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সাতদিন সময় দিয়েছিলেন বিচারপতি। তবুও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু পোস্ট থেকে গিয়েছিল। গাভাস্কার আবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ৭২ ঘণ্টার সময় বেধে দিয়েছে আদালত।
বিখ্যাতদের নাম, ছবি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা কিছু পোস্ট করা হয়। অনেক কিছুর সঙ্গেই তাদের কোনও যোগাযোগ থাকে না। কোনও পোস্ট ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলে, সেই বিখ্যাত ব্যক্তিও জড়িয়ে পড়েন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ভাবমূর্তি। অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মতো এই ধরনের সমস্যা এড়াতে নিজেদের ব্যক্তিসত্বা সুরক্ষিত করেছেন। সে পথেই হেঁটেছেন গাভাস্কার।
এ ক্ষেত্রে গাওস্কর প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হলেও বিশ্বের বহু খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদেরই ব্যক্তিসত্বা সুরক্ষিত। তাদের মধ্যে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, লিওনেল মেসি, মাইকেল জর্ডনরা।
আইএইচএস/