টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
বিপিএল
সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-জোবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-বোর্নমাউথ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
নটিংহাম-এভারটন
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
আর্সেনাল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান ইউনাইটেড-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
