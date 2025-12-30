  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

বিপিএল

সিলেট টাইটান্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

থান্ডার-স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-জোবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-বোর্নমাউথ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

নটিংহাম-এভারটন
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
আর্সেনাল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যান ইউনাইটেড-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।