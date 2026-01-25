অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
বিশ্ব রেকর্ড গড়ে শেষ আটে আলকারাজ
প্রত্যাশা মতোই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন শীর্ষ বাছাই তারকারা। পুরুষদের সিঙ্গলসে শীর্ষ বাছাই কার্লোস আলকারাজ, তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ চতুর্থ রাউন্ডের বাধা টপকালেন সরাসরি সেটে ম্যাচ জিতে। সেখানেই বিশ্বরেকর্ড গড়লেন কার্লোস আলকারাজ। তবে চতুর্থ রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সাবেক এক নম্বর দানিল মেদভেদেভ।
৪৭ বছরের পুরনো একটি রেকর্ডও ভেঙেছেন আলকারাজ। মহিলাদের সিঙ্গলসের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন শীর্ষ বাছাই অ্যারিনা সাবালেঙ্কা, তৃতীয় বাছাই কোকো গফ। ছিটকে গেলেন ডানিল মেদভেদেভ।
আমেরিকার টমি পলের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ খেলার মাঝে বিয়ের প্রস্তাব পেলেন আলকারাজ! কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি স্পেনের তরুণকে। ম্যাচের ফল তার পক্ষে ৭-৬ (৮-৬), ৬-৪, ৭-৫।
খেলার মাঝে বিয়ের একাধিক প্রস্তাব পেলেন তিনি। দর্শকাসনে থাকা এক মহিলা হঠাৎ চিৎকার করে বলেন, ‘কর্লোস তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?’ তারপর আর এক জন চিৎকার করে বলেন, ‘কার্লোস আমার শ্যালিকাকে বিয়ে করবে?’
এরপর এক তরুণী বলেন, ‘কার্লোস তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?’ পরপর বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে হেসে ফেলেন আলকারাজ। তাতে অবশ্য তার পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়েনি। সরাসরি সেটে ম্যাচ জিতে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন।
একই সঙ্গে গড়েছেন বিশ্বরেকর্ড। বিশ্বের প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ২৩ বছর বয়স হওয়ার আগে ১৪ বার গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি। ভেঙে দিলেন বিয়র্ন বর্গ এবং বরিস বেকারের যৌথ নজির। তারা ২৩ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ১৩ বার করে গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা বাড়ছে আলকারাজের। খেলার মাঝে তিনি টি-শার্ট বদল করার সময় গ্যালারির চিৎকারই তার প্রমাণ। খেলার পর এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শুধু হেসেছেন আলকারাজ়।
অন্য বাছাই খেলোয়াড়েরাও সহজ জয় পেয়েছেন। জেরেভ ৬-২, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন ১৮তম বাছাই আর্জেন্টিনার ফ্রান্সিস্কো সেরানডোলোকে। জয় পেয়েছেন ষষ্ঠ বাছাই অ্যালেক্স ডি মিনাউর। তিনি দশম বাছাই আলেকজান্ডার বুবলিককে ৬-৪, ৬-১, ৬-১ ব্যবধানে হারিয়েছেন। চতুর্থ রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন বিশ্বের সাবেক এক নম্বর মেদভেদেভ। ২৫তম বাছাই আমেরিকার লির্নার টিয়েনের কাছে রুশ খেলোয়াড় হারলেন ৪-৬, ০-৬, ৩-৬ ব্যবধানে।
নারীদের সিঙ্গলসেও প্রত্যাশা মতো এগিয়েছেন বাছাই খেলোয়াড়েরা। শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা ৬-১, ৭-৬ (৭-১) ব্যবধানে জিতেছেন ১৭তম বাছাই কানাডার ভিক্টোরিয়া বোকোর বিরুদ্ধে। তৃতীয় বাছাই গফও জয় পেয়েছেন চতুর্থ রাউন্ডে। তিনি ৬-১, ৩-৬, ৬-৩ ব্যবধানে হারিয়েছেন ১৯তম বাছাই চেচিয়ার ক্যারোলিনা মুচোভাকে।
সহজ জয় পেয়েছেন দ্বাদশ বাছাই ইউক্রেনের এলিনা স্বিতোলিনা। তিনি ৬-২, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন অষ্টম বাছাই রাশিয়ার মিরা আন্দ্রিভাকে। ২৯তম বাছাই আমেরিকার ইভা জোভিচ ৬-০, ৬-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছেন কাজাখস্তানের অবাছাই খেলোয়াড় ইউলিয়া পুতিনসেবাকে।
আইএইচএস/