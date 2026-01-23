‘সবার ভেতর শিরোপা জেতার সেই ক্ষুধাটা আছে'
আসর শুরুর ঠিক আগের দিন সরে দাঁড়ায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকপক্ষ। এরপর দ্রুত দলটির দায়িত্ব নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরপর কোচিং স্টাফ থেকে বদলে যায় দলটির জার্সিও। মাঠের বাইরে এমন এলেমেলো শুরু করা চট্টগ্রামই সবার আগে এবারের বিপিএলে ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালের মঞ্চে তাদের প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। প্রথম কোয়ালিফায়ারে রাজশাহীকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল চট্টগ্রাম। ফাইনালে নামার আগের দিন মেহেদী বললেন দলের সবাই জেতার জন্য মুখিয়ে আছে, সবার মধ্যে শিরোপা জেতার ক্ষুধা আছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন মেহেদী। এ নিয়ে তৃতীয়বার ফাইনালে উঠেছে চট্টগ্রামের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। তবে শিরোপা জেতা হয়নি একবারও। এবার কি হবে, উত্তরে চট্টগ্রাম অধিনায়ক বলেন, ‘ফাইনালে যেহেতু উঠছি, শিরোপার স্বপ্ন কেন দেখব না ভাই? সবাই দেখবে। কিন্তু আগামীকালকের দিনটা যাদের ওপর থাকবে তারাই ভালো ক্রিকেট খেলবে। যারা সব ডিপার্টমেন্টে ভালো করবে তারাই শিরোপা জিতবে। কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্লেয়ারই চায় শিরোপা জিততে, সবার ভেতর সেই ক্ষুধাটা আছে।
প্রতিপক্ষ হিসেবে রাজশাহীকে নিয়ে মেহেদীর মূল্যায়ন, ‘প্রথমত, বিপিএলে আমার কাছে মনে হয় রাজশাহী অন্যতম সেরা দল। রাজশাহী ওয়েল ব্যালেন্সড একটা দল। সব ডিপার্টমেন্টে রাজশাহীর খুব ভালো প্লেয়ার আছে এবং তারা পুরো বিপিএলে ভালো ক্রিকেট খেলে আসছে। আমার কাছে রাজশাহী টিম সব থেকে বেশি ভালো লাগছিল। রংপুরও ভালো ছিল, বাট দুর্ভাগ্য তারা কোয়ালিফাই করতে পারে নাই। আমাদেরও তাদের সাথে তিনটা ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে, আমাদেরও তাদের সম্পর্কে ভালো পড়াশোনা আছে। দেখা যাক কালকে যদি ভালো অ্যাপ্লাই করতে পারি হয়তো বা আমাদের ফেভারেও আসতে পারে।’
এবারের আসরে ১১ ম্যাচে ১৭৩ রান করেছেন। কোনো ফিফটি না থাকলেও একাধিক ম্যাচে দারুণ সব ক্যামিও খেলেছেন। যেটা দলের জয়ে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। নির্দিষ্ট ব্যাটিং পজিশন থাকায় এমন ব্যাটিং করতে পারছেন বলে মনে করেন মেহেদী, ‘বিগত যত বিপিএল খেলেছি আমার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার ছিল না। এখানে আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যাটিং করতে পারছি, এই জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে অনেক কাজে দিয়েছে। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে এক জায়গায় ব্যাটিং করলে আমি ভালো করতে পারব।’
ফাইনালে টস জিতলে মানসিকভাবে এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে মনে করেন মেহেদী। চট্টগ্রাম অধিনায়ক বলেন, ‘রাতের ম্যাচে টসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। টস জিতলে আপনি ১০% মানসিকাভাবে এগিয়ে যান। তারপর উইকেট এবং শিশির কেমন থাকবে সেটাও একটা বিষয়। ফাইনাল খেলা ফাইনাল খেলার মতো হবে, টুইস্ট থাকবে, রোমাঞ্চ থাকবে। টসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য।’
