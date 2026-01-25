তারেক রহমান
তাহাজ্জুদ পড়ে ভোট কেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের জামায়াত করবেন
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, নির্বাচনের দিন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ভোট কেন্দ্রের সামনে গিয়ে ফজরের জামায়াত করবেন, তারপর ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ধানের শীষে ভোট দিবেন। ভোট দেওয়ার পর ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত সবাই ভোট কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। কেউ যেন ষড়যন্ত্র করতে না পারে, তাই কেন্দ্র এবং ব্যালট বাক্স পাহারা দেবেন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এইচ. জে সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এক নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, বর্তমানে দেশে বেকার সমস্যাই অন্যতম সমস্যা। বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবো। কোনো কোনো দল বলছে, আমরা নাকি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছি। আমরা দেশের মানুষকে ধোঁকা দিলে কোনো লাভ আছে? বিএনপি একটি অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দল। দেশ চালানোয় আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করবো সেটা রাখার জন্য। প্রান্তিক, মাঝারি কৃষক ভাই যারা আছেন, আমরা আগে তাদের কাছে পৌঁছাতে চাই। আমরা প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডের ব্যবস্থা করবো।
তিনি বলেন, ঘরে বসে আমাদের মা-বোনেরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে, আমরা তাদের ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করবো। এছাড়া তৈরি করা সেই জিনিসগুলো বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করবো। আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ আছে যারা, আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পাশে থাকেন। তারা হলেন, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জেম। আমরা ক্ষমতায় গেলে তাদের মাসে মাসে একটি সম্মানী ভাতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।
তারেক রহমান বলেন, আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করতে চাই না। কারণ, তাদের সমালোচনা করে আমার কোনো লাভ নেই। আমরা ক্ষমতায় গেলে এই দেশের জনগণের জন্য কী করবো মানুষ তা জানতে চায়। অন্যের গিবত করলে কি তাতে পেট ভরবে? অন্য রাজনৈতিক দল শুধু বিএনপির সমালোচনাই করে। আমরা সরকার গঠন করলে ওয়ান, টু, থ্রি করে জনগণকে দেওয়া আমাদের সেই ওয়াদাগুলো বাস্তবায়ন কাজ শুরু করবো। কে কি বললো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।
তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশের অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই সঙ্গে মানুষ তাদেরও পরিবর্তন চায়। তাদের সন্তান যেহেতু ভালো শিক্ষা পায়, পরিবার যেন ভালো থাকে, তারা যেন নিরাপত্তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য আর চাকরি করতে পারে, তারা সেই পরিবর্তন চায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে। মা বোনদের চিকিৎসার সুবিধার্থে আমরা ১ লাখ হেলথ কার্ড করবো।
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী কামরুল হুদার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী নাহিদ, কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনি সমন্বয়ক আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম, সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ মজুমদার, পৌর বিএনপির সভাপতি জিএম তাহের পলাশীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
এরপর তারেক রহমান কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজী ফুলতলী (ডিগবাজী) মাঠে ও জেলার দাউদকান্দি ঈদগাহ মাঠে সমাবেশ বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে