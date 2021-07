জটিল অসুখ জয় করে মাঠে ফিরছেন রাজা

জটিল অসুস্থতার প্রায় চার মাস ধরে মাঠের বাইরে থাকার পর অবশেষে মাঠে ফিরতে চলেছেন জিম্বাবুয়ের স্পিনিং অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা। বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ঘোষিত ১৬ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন এ ৩৫ বছর বয়সী তারকা অলরাউন্ডার।

বোন ম্যারো ইনফেকশনের কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে কঠিক ধকলের মধ্যে ছিলেন রাজা। তবে পুনরায় দলে ফিরতে পারার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজা ছাড়াও দীর্ঘ সময় পর দলে ফিরেছেন পেসার টেন্ডাই চাতারা। গতবছরের নভেম্বরে সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন ডানহাতের ইনজুরিতে পড়া এ পেসার।

একমাত্র টেস্টের সময় সেলফ আইসোলেশনে থাকা দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার শন উইলিয়ামস এবং ক্রেইগ আরভিনকে ওয়ানডে সিরিজের দলেও রাখা হয়নি। তাদের দুজনেরই সাম্প্রতিক টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ এলেও, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণের জন্য আরও সময় নিচ্ছে জিম্বাবুয়ের মেডিকেল টিম।

উইলিয়ামস না থাকায় ওয়ানডেতেও অধিনায়কত্ব করবেন ব্রেন্ডন টেলর। সাদা পোশাকের এ সিরিজে নেয়া হয়েছে তিন অনভিষিক্ত ব্যাটসম্যানকে। তারা তিনজন হলেন তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ডিয়ন মায়ার্স ও মিল্টন শুম্বা। এছাড়াও দীর্ঘ ৫ বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন পেসার লুক জঙ্গি।

The last 3 and half months have been incredibly hard physically , emotionally and mentally but being back with the boys have taken all that pain away.#alhamdulilah for this and Allah has been very kind and you all have been also with so many prayers.



Excited for #ZimvsBan pic.twitter.com/qT3kURTTvR