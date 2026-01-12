  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৩ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
মুক্তির পরদিনই অনলাইনে ফাঁস ‘দ্য রাজাসাব’, গ্রেফতার ১
‘দ্য রাজাসাব’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

গত ৯ জানুয়ারি ভারতজুড়ে মুক্তি পেয়েছে দক্ষিণী তারকা প্রভাস অভিনীত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘দ্য রাজাসাব’। মুক্তির পর থেকেই ভারতেজুড়ে সিনেমাটি ঘিরে দর্শকের উন্মাদনা তুঙ্গে। কোথাও কুমিরের ডামি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকছেন দর্শক, আবার কোথাও বিক্ষোভে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সিনেমা হল। এমন উত্তেজনার মাঝেই নির্মাতাদের জন্য এসেছে বড় দুঃসংবাদ।

মুক্তির ঠিক একদিন পরই অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায় ‘দ্য রাজাসাব’। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে পড়ে। ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের একটি রেস্তোরাঁয় বসে সিনেমাটির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। পোস্টটি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে, যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি মুছে ফেলা হয়।

যে সিনেমা প্রথম দিনেই প্রায় ১০০ কোটি রুপি আয় করেছে, সেটি এভাবে অনলাইনে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চরম উদ্বেগে পড়েছেন নির্মাতারা। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সাইবার ক্রাইম শাখায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ নবীন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি দুটি ওয়েবসাইটকে সন্দেহভাজনের তালিকায় এনেছে। ওই দুই ওয়েবসাইট এরই মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, শ্রীলঙ্কা থেকে পুরো বিষয়টি পরিচালনা করছিলেন ওই ব্যক্তি। ভিডিওটি ডিলিট করার আগেই তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুধু ‘দ্য রাজাসাব’ নয়, একই প্ল্যাটফর্মে রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাটিও অবৈধভাবে সম্প্রচারের অভিযোগ উঠেছে।

মারুথি পরিচালিত এ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে পিপল মিডিয়া ফ্যাক্টরি ও আইভিওয়াই এন্টারটেইনমেন্ট। সিনেমাটিতে প্রভাসের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, নিধি আগরওয়াল, মালবিকা মোহনান, ঋদ্ধি কুমার ও জারিনা ওয়াহাব। সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে এক ব্যক্তিকে ঘিরে, যিনি তার নিখোঁজ দাদাকে খুঁজতে গিয়ে পরিবারের অতীতের গোপন রহস্যের মুখোমুখি হন।

