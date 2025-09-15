৩১৫ কিলোমিটার রেঞ্জ পাবেন টাটার নতুন বৈদ্যুতিক গাড়িতে

৩১৫ কিলোমিটার রেঞ্জ পাবেন টাটার নতুন বৈদ্যুতিক গাড়িতে
জনপ্রিয় ফোর হুইলার নির্মাতা সংস্থা টাটা নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি আনলো বাজারে। টাটা টিয়াগো ইভি হতে পারে আপনার জন্য বেস্ট। গাড়িটি এক চার্জে ৩১৫ কিলোমিটার রেঞ্জ দেবে। প্রতিদিনের যাতায়াতের জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে গাড়িটি।
টাটা টিয়াগো ইভি ২০০-২৩০ কিমি রেঞ্জ দেয় যা দৈনিক যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট ভালো। বেশিরভাগ ব্যবহারকারীকেই এই গাড়ি সপ্তাহে ২-৩ বার মাত্র চার্জ করতে হয়। আপনি যদি প্রতিদিন ৬০ কিমি গাড়ি চালান তাহলে প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ০.৭৭ টাকা খরচ হবে মাত্র।
গাড়িটি দুটি ব্যাটারি বিকল্পের সঙ্গে বাজারে এসেছে, একটি ১৯.২ কিলোওয়াট আওয়ার এবং অন্যটি ২৪ কিলোওয়াট আওয়ারের। মাঝারি পরিসরের এই ভ্যারিয়ান্টটি ৬০ বিএইচপি শক্তি আর ১১০ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে এবং এর রেঞ্জ হবে ২৫০-২৭৫ কিমি।
একই সময়ে দীর্ঘ পরিসরের ভ্যারিয়ান্টটি ৭৪ বিএইচপি শক্তি আর ১১৪ এনএম টর্ক সহ ২৯৩-৩১৫ কিমি রেঞ্জ অফার করে। চার্জিংয়ের কথা বলতে গেলে ৩.৩ কিলোওয়াট এসি হোম চার্জারের সাহায্যে ব্যাটারি সম্পূর্ণ চার্জ করতে প্রায় ৯.৪ ঘণ্টা সময় লাগে। আর অন্যদিকে ডিসি ফাস্ট চার্জারের সাহায্যে মাত্র ৫৭ মিনিটে ১০-৮০ শতাংশ চার্জিং সম্পূর্ণ হয়ে যায়।
টাটা টিয়াগো ইভিকে একটি প্রিমিয়াম টাচ দেওয়া হয়েছে। এর বাইরের অংশে এলইডি হেডলাইট, নতুন সিলভার গ্রিল স্ট্রিপ আর ১৪ ইঞ্চির অ্যালয় হুইল রয়েছে। এই গাড়ির ইন্টিরিয়র সম্পর্কে বলতে গেলে এতে ব্ল্যাক-গ্রে ড্যাশবোর্ড, ১০.২৫ ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম (ওয়্যারলেস অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কার-প্লে সাপোর্ট সহ) ডিজিটাল ক্লাস্টার, কুলড গ্লাভ বক্স আর ২৪০ লিটারের বুট স্পেসের মত ফিচার্স রয়েছে।
টাটা টিয়াগো ইভি নিরাপত্তার দিক থেকে বেশ অনেকটাই নির্ভরযোগ্য। এটি গ্লোবাল এনসিএপি থেকে ৪ স্টার সেফটি রেটিং পেয়েছে। এতে ডুয়াল ফ্রন্ট এয়ারব্যাগ, এবিএস ইবিডি, ইএসপি, হিল হোল্ড কন্ট্রোল, টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম, রিয়ার পার্কিং সেন্সর আর ক্যামেরার মত ফিচার্স রয়েছে।
এছাড়াও আইপি৬৭ ওয়াটারপ্রুফ ব্যাটারি প্যাক আর লিকুইড কুলড থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যাটারিটিকে আরও নিরাপদ এবং টেকসই করে তোলে। ভারতীয় বাজারে গাড়ির দাম ৭ লাখ ৯৯ হাজার থেকে ১১ লাখ ১৪ হাজার রুপি (এক্স শোরুম)।
সূত্র: কার ওয়ালা, টাটা ইভি
