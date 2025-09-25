বাংলাদেশে গাড়ির স্টিয়ারিং ডানে, আমেরিকায় কেন বাঁয়ে থাকে?

বাংলাদেশে গাড়ির স্টিয়ারিং ডানে, আমেরিকায় কেন বাঁয়ে থাকে?
বাংলাদেশে গাড়ির স্টিয়ারিং ডানে, আমেরিকা, কানাডা কিংবা বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে কেন বাঁ দিকে থাকে। এই প্রশ্ন অনেকের মনেই এসেছে হয়তো। বিশেষ করে দেশের বাইরে বেড়াতে গেলে এটি দেখে অবাক হোন। এর পেছনে বড় কারণ আছে।
বাংলাদেশে গাড়ির স্টিয়ারিং ডানদিকে থাকে কারণ এখানে বাম-হাতে ট্রাফিক বা বাঁ দিকে গাড়ি চালানোর নিয়ম প্রচলিত আছে। এমনকি ভারত ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলোতে বাম হাতে গাড়ি চালানোর নিয়ম চালু রয়েছে। এই নিয়মের মাধ্যমে যানবাহন বাম লেন ধরে চলাচল করে।
এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু। ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশদের নিয়ম অনুযায়ী বাম দিকে গাড়ি চালানো হতো। এই ঐতিহ্যই বাংলাদেশসহ অনেক দেশে এখনো চালু আছে।
এই নিয়মের কারণে চালকের আসন ডানদিকে থাকে এবং স্টিয়ারিংও ডানদিকে হয়, যাতে চালক সহজেই অন্য লেনের গাড়ি বা রাস্তার বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি দেখতে পারেন। ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। এমনকি বাংলাদেশে বাম-হাতে চালিত গাড়ি আমদানি অনুমোদিত নয়, যা নিশ্চিত করে যে সব গাড়িই ডান-হাতে চালিত হবে।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালানোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়, যার কারণে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল বাম দিকে থাকে। রাস্তার ডান দিকে গাড়ি চালানোর সময়, চালক যদি বাম দিকে স্টিয়ারিং হুইলে বসেন, তাহলে তিনি সহজেই রাস্তার কেন্দ্র রেখা এবং বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি দেখতে পারেন।
হেনরি ফোর্ড ১৯০৮ সালে তার মডেল-টি গাড়িগুলোতে বাম দিকে স্টিয়ারিং হুইল বসানোর প্রচলন করেন, যা পরে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে স্টিয়ারিং হুইল বিভিন্ন স্থানে থাকত। যাত্রীরা যাতে সামনের এবং পেছনের সিট থেকে সহজেই নামতে পারেন, তার জন্যও বাম দিকে স্টিয়ারিং হুইল বসানোর সুবিধা ছিল।
আরও পড়ুন
পুরোনো গাড়ি কিনে জিততে চাইলে খেয়াল রাখুন ৩ বিষয়
বর্ষায় গাড়িতে দুর্গন্ধ হলে যা করবেন
কেএসকে/জিকেএস