  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

দারুণ শুরুর পর ধস, তবু লড়াকু পুঁজি বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ওপেনার জাওয়াদ আবরার শুরুতে ঝড় তুললেন। একটা সময় ২ উইকেটেই ১৫৬ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। সেখান থেকে হঠাৎ ধস। ২২ রানে নেই ৫ উইকেট। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়ানো।

টেনেটুনে শেষ পর্যন্ত ৪৬.৩ ওভার খেলে ২২৫ রানে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার সামনে জয়ের লক্ষ্য ২২৬ রানের।

ওপেনিং জুটিতে ৭৫ বলে ৮৪ রান তোলেন আবরার আর রিফাত বেগ। বরাবরের মতো ওপেনিংয়ে ঝড় তুললেও মাত্র ১ রানের জন্য ফিফটি করতে পারেননি আবরার। ৩৬ বলে ৪৯ রানের ইনিংসে ৪টি করে চার-ছক্কা হাঁকান এই ওপেনার।

টপঅর্ডারের চার ব্যাটারই রান পেয়েছেন। রিফাত ৩৬, আজিজুল হাকিম তামিম ২৯ আর কালাম সিদ্দিকী করেন ৩২ রান। লঙ্কান অফস্পিনার কাভিজা গামেজ ধস নামান। তার ৪ উইকেটই ছিল বোল্ড।

শেষদিকে ফরিদ হাসানের ৪০ বলে ১ চার, ২ ছক্কায় ২৯ আর এগার নম্বর ব্যাটার ইকবাল হোসেন ইমনের ৬ বলে ২ ছক্কায় ১২ রানে ভর করে লড়াকু পুঁজি পর্যন্ত গেছে বাংলাদেশের যুবারা।

এমএমআর

