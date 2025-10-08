একসঙ্গে দুটি গাড়ি আনলো মাহিন্দ্রা

একসঙ্গে দুটি গাড়ি আনলো মাহিন্দ্রা
জনপ্রিয় গাড়ি সংস্থা মাহিন্দ্রা নতুন গাড়ি আনলো বাজারে। একটি নয় দুটি। কোম্পানির জনপ্রিয় এসইউভি বোলেরো ও বোলেরো নিও-র নতুন রূপ। ২০২৫ সালের বোলেরো নিও এখন আরও আধুনিক ও স্টাইলিশ দেখাচ্ছে। নতুন নানান ফিচারে সাজানো হয়েছে গাড়িগুলো।
নতুন বোলেরো নিও-র সামনের গ্রিলটি রূপালী অ্যাকসেন্ট দিয়ে আপডেট করা হয়েছে, যা একে আরও প্রিমিয়াম লুক দিয়েছে। নতুন ১৬ ইঞ্চি অ্যালয় হুইল যুক্ত করা হয়েছে ও সাইড প্রোফাইল আগের মতোই নজরকাড়া রয়ে গেছে। পিছনের স্পেয়ার হুইলটি থাকলেও জিন্স ব্লু ও কংক্রিট গ্রে-এর মতো নতুন রঙের বিকল্পগুলো এই গাড়িকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
এই গাড়ির কেবিনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো একটি নতুন ৯ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, যার মধ্যে একটি রেয়ারভিউ ক্যামেরাও রয়েছে। ড্যাশবোর্ডে এখন একটি ডুয়াল-টোন লুক ও একটি নতুন ইউএসবি টাইপ-সি পোর্ট রয়েছে। তা সত্ত্বেও বোলেরো নিওতে স্টিয়ারিং-মাউন্টেড কন্ট্রোল ও বেশ কয়েকটি নতুন আরামদায়ক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করে।
নতুন বোলেরো নিওতে একই নির্ভরযোগ্য ১.৫-লিটার ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে যা ১০০ বিএইচপি শক্তি উৎপন্ন করে। এটি ৫-স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত। এসইউভির রাইড কোয়ালিটি ও হ্যান্ডলিং উন্নত করা হয়েছে, যা শহর ও গ্রামীণ উভয় ক্ষেত্রেই একে আরামদায়ক করে তুলেছে।
মহিন্দ্রা তার সর্বাধিক বিক্রিত এসইউভি বোলেরোকেও আপগ্রেড করেছে, প্রথমবারের মতো একটি টাচস্ক্রিন ও একটি নতুন ডিজাইন সহ এসেছে কোম্পানি। এতে একটি নতুন গ্রিল, নতুন অ্যালয় হুইল ও আপডেটেড ফগ ল্যাম্প রয়েছে। অভ্যন্তরে স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ ও কিছু নতুন আরাম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এটিকে আরও আধুনিক অনুভূতি দেয়। নতুন বোলেরোর দাম ৮ লাখ ৪০ হাজার রুপি (এক্স-শোরুম) থেকে শুরু।
আরও পড়ুন
পুরোনো গাড়ি কিনে জিততে চাইলে খেয়াল রাখুন ৩ বিষয়
ভক্সওয়াগনের নতুন গাড়িতে থাকছে যেসব ফিচার
সূত্র: এবিপি নিউজ, কার ওয়ালা
কেএসকে/জিকেএস