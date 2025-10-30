চ্যাটজিপিটির সীমা জানুন, বিপদ এড়ান এখনই

  2. তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
চ্যাটজিপিটি আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহচর। দ্রুত উত্তর, কপিরাইটিং, আইডিয়া বা জটিল বক্তব্য সহজ করে দিতে এটি অনবদ্য। তবু প্রতিটি শক্ত টুলের মতো এটিরও সীমা আছে। কখনো কখনো এটি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল কথা বলবে, পুরনো তথ্য দেবে বা এমন পর্যায়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে যেখানে দক্ষতা ও প্রফেশনাল পরামর্শই অপরিহার্য।

এই লেখায় জানানো হবে এমনই মৌলিক সীমাগুলো। কখন চ্যাটজিপিটির কথা মানতে গেলেই বড়ো ঝুঁকি হতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রে আপনাকে সরাসরি ডাক্তারের, আইনজীবীর বা লাইভ জরুরি সেবার কাছে যেতে হবে। আজই শিখে নিন চ্যাটজিপিটির ক্ষমতা ও অক্ষমতা, যেন আপনি দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

শারীরিক অসুস্থতা নির্ণয় বা প্রেসক্রিপশন চাওয়া
কৌতূহলবশত আপনি উপসর্গ লিখে দ্রুত ‘ডায়াগনোসিস’ জানতে চাইতে পারেন, কিন্তু চ্যাটজিপিটি পরীক্ষা করে না, জীবন্ত লক্ষণ দেখে না, কিংবা রক্ত পরীক্ষা করতে পারে না। এটি আপনি ডাক্তারের কাছে কী প্রশ্ন করবেন বা চিকিৎসকের কথা সহজ ভাষায় কীভাবে বোঝাবেন-এসব প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে; কিন্তু রোগ নির্ণয়, প্রেসক্রিপশন বা চিকিৎসাজনিত দায়িত্ব এটির হাতে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ।

স্ক্রিনের পেছনের ‘থেরাপিস্ট’ মনে করা
কিছু তাত্ক্ষণিক সহায়তা বা মানসিক প্রশম দিতে চ্যাটজিপিটি টিপস দিতে পারে, কিন্তু সত্যি বিপর্যয়ের সময় এটি ফোন করে না, ক্রাইসিস লাইন চালায় না আর মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্যভেদের মতো ভাষা বা স্বর-ভঙ্গি বুঝতে পারে না। মানসিক রোগ বা আত্মঘাতী প্রবৃত্তি সন্দেহ হলে প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট বা ইমার্জেন্সি সার্ভিসেই এগুনো উচিত।

জরুরি বা লাইফ-থ্রেটেনিং সিদ্ধান্ত নেওয়া
গ্যাস লিক, আগুন বা চিকিৎসাগত জরুরি-এসব মুহূর্তে টাইপ করে উত্তর নেওয়া সময় নষ্ট করা। এমন ক্ষেত্রে দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে যান, জরুরি সেবা ফোন করুন; পরে চাইলে ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করতে পারেন।

অর্থনৈতিক-ট্যাক্স পরিকল্পনা ও বড় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত
চ্যাটজিপিটি সাধারণ ব্যাখ্যা, ধারণা বা বেসিক কৌশল দিতে পারে; কিন্তু আপনার আয়ের বিশদ, দেশের ট্যাক্স বিধি, বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি মাপা সব জানতে পারে না। বড় ট্যাক্স রিটার্ন, আইনি ফাইলিং বা উচ্চমূল্যের বিনিয়োগ নেওয়ার আগে পদাঙ্কটি অবশ্যই যোগ্য আর্থিক বা ট্যাক্স বিশেষজ্ঞের কাছে দেখান।

গোপন বা সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা
ক্লায়েন্টের চুক্তিপত্র, মেডিকেল রিপোর্ট, পাসপোর্ট স্ক্যান-এসব ব্যক্তিগত নথি কখনই অনলাইন চ্যাটে আপলোড করবেন না। এমন তথ্য তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে গিয়ে থাকতে পারে; গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রত্যেক তথ্য আপনি যেটুকু পাবলিক করতে রাজি, সেটুকুই শেয়ার করুন। প্রয়োজনে আরও নিরাপদ মাধ্যম বেছে নিন।

বেআইনি কাজ বা অপরাধে সহায়তা পাওয়া
আইন ভঙ্গ করে অপরাধী কর্মকাণ্ডে এআই ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক। কিভাবে অপরাধ করবেন, ফলাফল এড়াবেন-এসবের জন্য চ্যাটজিপিটির সাহায্য চাওয়া মানেই শাস্তিযোগ্য কাজের পরিকল্পনা করা।

পরীক্ষায় কিংবা পড়াশোনায় নকল করানো
এআই দিয়ে লেখা অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রবন্ধ দ্রুত মিলে যাবে, কিন্তু ধরায় যে ফল বা শাস্তি তার দায়ভার নিতে হবে আপনাকেই। চ্যাটজিপিটিকে শেখার সহায়ক, রিসার্চ-সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন; আপনার কপি নয়, টাইপ-এডিট করা স্ক্রিপ্ট নয়।

ব্রেকিং নিউজ বা লাইভ কভারেজে নির্ভর করা
চ্যাটজিপিটি সামগ্রিক কভারে সহায়ক হলেও লাইভ, ব্রেকিং ঘটনার সবচেয়ে নতুন আপডেট টিকিট, লাইভ ফলাফল বা চলমান পরিস্থিতি, সেগুলোতে অফিসিয়াল নিউজ সাইট, লাইভ রিপোর্ট বা স্থানীয় উৎসেই নজর রাখা ভালো। লাইভ ব্রেকিংয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে নির্ভরযোগ্য লাইভ সোর্স দেখুন।

উইল, আইনি চুক্তি বা বৈধ দলিল তৈরি
আইনি ভাষার ওপর নির্ভর করে খুব খুঁটিনাটি বদলে দেয়; ছোট ভুলেই দলিল শূন্য হতে পারে। চ্যাটজিপিটি আইনের মূল ধারণা বুঝাতে, প্রশ্নপত্র তৈরিতে বা আইনজীবীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাফ ড্রাফট বানাতে সাহায্য করবে। কিন্তু চূড়ান্ত, স্বাক্ষর-যোগ্য দলিল তৈরি করে আইনজীবীর অনুমোদন নিতে হবে।

চ্যাটজিপিটি দুর্দান্ত সহায়ক। কিন্তু যে কাজে মানুষের জীবন, আইন, অর্থ বা গভীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা জড়িত-এসব ক্ষেত্রে মানুষের পেশাদার সাহায্যই অপরিহার্য। ব্যবহার করুন বুদ্ধিমানের মতো; যেখানে সুবিধা নেয়া যায়, সেখানে নিন; যেখানে রিস্ক আছে, সেখানে রুখে দিন।

তথ্যসূত্র: মিডিয়াম, টেক.কো

জেএস/

