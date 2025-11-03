স্মার্টওয়াচেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট করা যাবে

স্মার্টওয়াচেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট করা যাবে
হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন না এমন স্মার্টফোন ব্যবহারকারী বোধহয় খুব কমই আছেন। মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে আছে কয়েকশ কোটি ব্যবহারকারী। জরুরি সময়ে ফোন বের করে চ্যাট করা বেশ মুশকিলের ব্যাপার।
সেই সমস্যার সমাধান আনছে মেটা। অ্যাপল ওয়াচের জন্য বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ আনতে চলেছে জুকারবার্গের সংস্থা মেটা। এরই মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই গবেষণা সফল হলে শিগগির অ্যাপল ওয়াচে ব্যবহার করা যাবে হোয়াটসঅ্যাপ।
অর্থাৎ হাতে থাকা অ্যাপল ওয়াচ থেকেই চ্যাটিং, মেসেজে রিঅ্যাক্ট করা, ইমোজি পাঠানোর পাশাপাশি অডিও মেসেজও পাঠানো যাবে এই অ্যাপে। তবে এজন্য যে আইফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন সেটির সঙ্গেই কানেক্ট করতে হবে অ্যাপল ওয়াচটি।
যদিও কতদিনে এই ফিচারের সুবিধা মিলবে তা এখনো স্পষ্ট করেনি সংস্থা। সিলিকন ভ্যালির টেক জায়ান্ট মেটা নিয়মিত তার প্ল্যাটফর্মগুলোকে আপডেট করছে। মেটার জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ফিচার। এখন তো নাম ও নম্বর গোপন রেখেই যে কারো সঙ্গে চ্যাটিং করা যায় হোয়াটসঅ্যাপে। এছাড়া আরও বেশকিছু ফিচার নিয়ে কাজ করছে সংস্থাটি।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
