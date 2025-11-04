  2. তথ্যপ্রযুক্তি

অ্যাপের মাধ্যমেই হ্যাক হতে পারে ফোন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
স্মার্টফোনে অসংখ্য অ্যাপ ব্যবহার করেন নানান কাজে। যখন যেটা ইচ্ছা অ্যাপ প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছেন। কিন্তু জানেন কি, এই অ্যাপের মাধ্যমেই হ্যাকার আপনার ফোনের নাগাল পেয়ে যেতে পারে।

বড় বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে আপনার স্মার্টফোনে ডাউনলোড করা অ্যাপের মধ্যেই। এর থেকেই বড় কোনও প্রতারণার ফাঁদে পড়তে পারেন। অনেকেই মোবাইলে একসঙ্গে প্রচুর অ্যাপ ডাউনলোড করে রাখছেন। অথবা কোনো বন্ধু বা পরিচিতের কাছ থেকে শুনে খুব সম্প্রতি আপনি নিজের স্মার্টফোনে কোনো নতুন অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন।

তারপর দেখা দিচ্ছে ফোনের নানান সমস্যা। মোবাইলটি ঘনঘন হ্যাং হয়ে যাচ্ছে, অথবা স্মার্টফোনটি দ্রুত গরম হয়ে যাচ্ছে অথবা চার্জও থাকছে না বেশিক্ষণ। এমনটা হলে সতর্ক হোন। অ্যাপ ডাউনলোডের সময়ে কিছু বিষয়ে নজর রাখতে হবে।। আসুন জেনে জেনে নিন অ্যাপ ডাউনলোডের সময় কী করবেন, কী করবেন না।

১. সব সময় অ্যাপ ডাউনলোড করুন ট্রাস্টেড প্ল্যাটফর্ম থেকে। যেমন-বৈধ ও নিরাপদ ওয়েবসাইট অথবা অথরাইজড অ্যাপ স্টোর থেকে। অ্যাপ প্রস্তুতকারী সংস্থাটি সম্পর্কেও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করুন অ্যাপ ইনস্টল করার আগে।

২. কোনো অ্যাপ স্মার্টফোনে ডাউনলোড করার সময়ে ভালো করে দেখে নিন, তাকে আপনার ফোনের কোন কোন তথ্য ব্যবহারের অ্যাকসেস দিচ্ছেন। একান্ত ব্যক্তিগত কোনো তথ্য, ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ব্যাংক ডিটেলস এমন সব তথ্য চাওয়া হলে অবশ্যই সতর্ক হোন।

৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো বিজ্ঞাপন দেখে অথবা কোনো ফরোয়ার্ডেড লিঙ্ক বা মেসেজ থেকে কোনো অ্যাপ কখনো ডাউনলোড না-করাই ভালো। কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে তার বিস্তারিত আগে দেখুন। এর আগের ইউজাররা অ্যাপটি সম্পর্কে কী রেটিং দিয়েছেন, এর কোনো খারাপ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন কি না, সেগুলো দেখে নিন।

৪. আপনার স্মার্টফোনে ট্রাস্টেড অ্যান্টি-ভাইরাস ও অ্যান্টি-ম্যালওয়্যার সফটওয়্যার ইনস্টল করে রাখুন। কোনো ম্যালিশিয়াস অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে আপনার কাছে সতর্কবার্তা যাবে।

৫. অনেক সময় প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামে গ্রুপ তৈরি করে নতুন কাজের সুযোগ দেওয়ার নাম করে বিশেষ অ্যাপ ডাউনলোডের পরামর্শ দেয়। এরকম অ্যাপ ডাউনলোড না করাই ভালো।

৬. অনেক সময় আপনাকে কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারের নামে মোবাইলে রিমোট অ্যাপ ডাউনলোডের টোপ দিতে পারে প্রতারকরা। সেটা করবেন না। এতে আপনার মোবাইলের দখল রিমোটেই নিতে পারে প্রতারকরা।

৭. যে সব অ্যাপ ব্যবহার করছেন না, আন-ইনস্টল করে দিলে ভালো। নয়তো সেগুলো আপডেট হতে থাকবে, তাতে আপনার স্মার্টফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে চালুও থাকবে, ফোন হ্যাংও হতে পারে।

