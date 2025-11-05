যাকে ইচ্ছা ফেসবুকে ‘ডিসলাইক’ দিতে পারবেন
ফেসবুক ব্যবহার করেন না এমন মানুষ কমই আছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটিতে যখন ইচ্ছা অনুভূতি শেয়ার করছেন। অন্যের পোস্টে লাইক, লাভ, কেয়ার কিংবা অ্যাংরি যখন যা মনে হচ্ছে রিয়্যাক্ট করছেন। এখন চাইলে ডিসলাইকও করতে পারবেন।
ফেসবুক পোস্টে ‘ডিসলাইক’ বাটনের দাবি অনেকদিন থেকেই করে আসছিল ব্যবহারকারীরা। তবে পোস্টে ‘ডিসলাইক’ করতে না পারলেও আপাতত কমেন্টে ডিসলাইক করতে পারবেন। নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে মেটার মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক। ফেসবুকের মন্তব্যে ‘ডাউনভোট’ বাটন যুক্ত করেছে প্ল্যাটফর্মটি।
ব্যবহারকারীরা কোনো মন্তব্য বা পোস্টের প্রতি অসন্তুষ্টি বা অসম্মতি প্রকাশ করতে পারেন এজন্যই এই বাটন যুক্ত করেছে ফেসবুক। এতদিন ফেসবুক ইতিবাচক ভাব বজায় রাখার জন্য এ ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা রাখেনি। তবে এই নতুন পরিবর্তন ইঙ্গিত দিচ্ছে, মেটা হয়তো এবার ব্যবহারকারীদের মতপ্রকাশের ধরন বদলাতে চাইছে।
অনেকেই হয়তো এরই মধ্যে এই বাটন লক্ষ্য করেছেন। যদিও সবার কাছে এখনো পৌঁছায়নি ফিচারটি। এটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। যে কারণে কিছু কিছু ব্যবহারকারী হয়তো এটি ব্যবহার করতে পারছেন। তবে ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনি যদি দেখেন আপনার ফেসবুকের মন্তব্যগুলোর পাশে এমন একটি নিচে তীর অথবা ‘ডাউনভোট’ বাটন আছে তাহলে বুঝে নিন আপনি সেই পরীক্ষামূলক গ্রুপের অংশ।
