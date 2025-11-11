নতুন রং ও ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা নিয়ে আসছে অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজ

নতুন রং ও ২০০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা নিয়ে আসছে অপ্পো রেনো ১৫ সিরিজ
জনপ্রিয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড অপ্পো আনতে যাচ্ছে তাদের নতুন রেনো ১৫ সিরিজ। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আগামী ১৭ নভেম্বর চীনে এই সিরিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তিনটি মডেল নিয়ে আসছে অপ্পো— রেনো ১৫, রেনো ১৫ প্রো এবং নতুন সংযোজন রেনো ১৫ মিনি।
এই সিরিজের বড় আকর্ষণ হবে ২০০ মেগাপিক্সেল ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, ১ টেরাবাইট পর্যন্ত স্টোরেজ, এবং নতুন কালার অপশন।
কবে আসবে?
অপ্পোর অফিসিয়াল ঘোষণা অনুযায়ী, রেনো ১৫ সিরিজ উন্মোচন হবে চীনের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে)। এই লঞ্চের সময়টিও বিশেষ; চীনের জনপ্রিয় অনলাইন কেনাকাটা উৎসব ‘ডাবল ইলেভেন (১১.১১)’ উপলক্ষে আয়োজনটি হবে আরও জমকালো।
ইতিমধ্যেই অপ্পোর ই–শপে রেনো ১৫ ও রেনো ১৫ প্রো-এর প্রি–অর্ডার চালু হয়েছে।
রং ও মেমোরি ভ্যারিয়েন্ট
রেনো ১৫ আসছে তিনটি রঙে— স্টারলাইট বো, অরোরা ব্লু ও কানেলে ব্রাউন।
এর মেমোরি ও স্টোরেজ অপশনগুলো হলো - ১২ জিবি + ২৫৬ জিবি, ১২ জিবি + ৫১২ জিবি, ১৬ জিবি + ২৫৬ জিবি, ১৬ জিবি + ৫১২ জিবি ও ১৬ জিবি + ১ টেরাবাইট।
অন্যদিকে, রেনো ১৫ প্রো আসবে স্টারলাইট বো, কানেলে ব্রাউন ও নতুন হানি গোল্ড রঙে। এতে থাকছে — ১২ জিবি + ২৫৬ জিবি, ১২ জিবি + ৫১২ জিবি, ১৬ জিবি + ৫১২ জিবি ও ১৬ জিবি + ১ টেরাবাইট।
সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন ও ক্যামেরা ফিচার
অপ্পো এখনো পুরো স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেনি। তবে প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, রেনো ১৫ প্রো ও রেনো ১৫ মিনি তে থাকবে ১.৫কে ফ্ল্যাট ডিসপ্লে, যথাক্রমে ৬.৭৮ ইঞ্চি ও ৬.৩২ ইঞ্চি স্ক্রিন।
স্ট্যান্ডার্ড রেনো ১৫ থাকবে মাঝামাঝি আকারে, প্রায় ৬.৫৯ ইঞ্চি ডিসপ্লে।
তবে এই সিরিজের মূল আকর্ষণ হতে যাচ্ছে ক্যামেরা। প্রো ও মিনি—উভয় মডেলেই থাকতে পারে ২০০ মেগাপিক্সেল স্যামসাং আইএসওসেল এইচপি৫ সেন্সর, সঙ্গে ৫০ মেগাপিক্সেল আলট্রাওয়াইড ও ৫০ মেগাপিক্সেল পেরিস্কোপ লেন্স। আর সেলফির জন্য থাকবে ৫০ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা।
কেন আগ্রহ বাড়ছে রেনো ১৫ সিরিজে
অপ্পোর রেনো সিরিজ বরাবরই পরিচিত এর আকর্ষণীয় ডিজাইন ও উন্নত ক্যামেরা পারফরম্যান্সের জন্য। রেনো ১৫ সিরিজেও কোম্পানি সেই ধারা বজায় রাখছে—আরও শক্তিশালী ক্যামেরা, বহুমাত্রিক স্টোরেজ অপশন এবং নতুন রঙের সংযোজনের মাধ্যমে।
অপ্পো এখনও দাম ঘোষণা করেনি, তবে আশা করা হচ্ছে মধ্য–উচ্চমানের বাজারেই এই সিরিজের ফোনগুলো আসবে। সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন ও দাম জানানো হবে ১৭ নভেম্বরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।
সূত্র: টেক হোম, গিজচায়না, অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি, অপ্পো উইবো অফিসিয়াল (২০২৫)
এএমপি/জিকেএস