উইন্ডোজ ১১ তে একসঙ্গে দুটি হেডফোন কানেক্ট করতে পারবেন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
উইন্ডোজ ১১ তে নতুন ফিচার

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ১১-এ ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন ফিচার যোগ করছে। এর অনেকগুলোই এখনো সবার জন্য চালু হয়নি, বরং পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ উইন্ডোজ ১১ প্রিভিউ বিল্ডে এমন কিছু ফিচার দেখা গেছে, যা ভবিষ্যতে সাধারণ ব্যবহারকারীরাও পাবেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচনায় থাকা নতুন সুবিধা হলো-একসঙ্গে দুইটি ওয়্যারলেস হেডফোন বা ইয়ারবাড কানেক্ট করার ক্ষমতা, তাও কোনো স্প্লিটার, কেবল বা অতিরিক্ত ডিভাইস ছাড়াই। অর্থাৎ একই পিসিতে দুইজন পাশাপাশি বসে গেম খেলতে, মুভি দেখতে বা অডিও শোনার সুযোগ পাবেন আর আলাদা হেডফোন কানেক্ট করার ঝামেলাও থাকবে না।

উইন্ডোজ ১১-এর এই নতুন শেয়ার্ড অডিও ফিচারটি কাজ করবে ব্লুটুথ লো এনার্জি প্রযুক্তির মাধ্যমে। ফলে ডিভাইসকে দুইটি অডিও আউটপুটে একসঙ্গে সংযোগ দেওয়ার পরও অযথা ব্যাটারি ড্রেন হবে না।

তবে একটি সীমাবদ্ধতা এখনো আছে, বর্তমানে এই সুবিধা শুধু প্রিমিয়াম কোপাইলট পিসি অর্থাৎ নতুন স্ন্যাপড্রাগন এক্স প্রসেসরযুক্ত সারফেস বা সমমানের হাই-এন্ড ল্যাপটপে পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়া হচ্ছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, শুরুতে ফিচারটি কেবল দামি উইন্ডোজ ল্যাপটপগুলোতেই আসতে পারে।

তবে ভবিষ্যতে আপডেটের মাধ্যমে সাধারণ মডেলেও ফিচারটি আনলক হতে পারে। শর্ত হলো ডিভাইসটিকে ব্লুটুথ লো এনার্জি সমর্থন করতে হবে। যাদের পিসিতে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট আছে-উইন্ডোজ ইনসাইডার প্রোগ্রাম-এ যুক্ত হয়ে সর্বশেষ বিল্ড আপডেট ইনস্টল করে। সেটিংস থেকে ব্লুটুথ এরপর শেয়ারড অডিও সক্রিয় করলেই একই পিসিতে দুটি ওয়্যারলেস হেডফোন কানেক্ট করা যাবে।

