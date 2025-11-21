নতুন বাইক বাজারে আনছে হিরো
হিরো মোটোকর্প নতুন বাইক আনছে বাজারে। হিরো এক্সট্রিম ১৬০আর ৪ভি নজর কাড়বে আপনারও। লুক তো বটেই পাশাপাশি রয়েছে অনেক নতুন ফিচার। যা এই প্রজন্মের কাছে একটা আকর্ষণের বিষয়।
হিরো মোটোকর্প তাদের জনপ্রিয় স্পোর্টস-কমিউটার বাইক এক্সট্রিম ১৬০আর ৪ভি-এর একটি নতুন এবং অত্যন্ত বিশেষ কমব্যাট সংস্করণ চালু করেছে। এই সংস্করণটি বিশেষভাবে সেইসব রাইডারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা ১৬০সিসি ক্যাটাগরিতে একটি অনন্য, স্পোর্টি এবং প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ বাইক চান।
কম্ব্যাট সংস্করণের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এর বৈশিষ্ট্য। ১৬০সিসি সেগমেন্ট অনুসারে হিরো এই সংস্করণে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রথমত এতে ক্রুজ কন্ট্রোল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা এই বিভাগে প্রথমবারের মতো উপলব্ধ এবং দীর্ঘ যাত্রায় খুবই কার্যকর প্রমাণিত হবে।
কোম্পানি একটি নতুন কমব্যাট গ্রে রঙের স্কিম এবং আপডেটেড হেডল্যাম্প ডিজাইন যুক্ত করেছে, যা এখন এক্সট্রিম ২৫০আর-এর মতো। এর ফলে একটি তীক্ষ্ণ, আরও আক্রমণাত্মক এবং স্পোর্টিয়ার ফ্রন্ট প্রোফাইল তৈরি হয়েছে।
তিনটি রাইডিং মোড-রেইন, রোড এবং স্পোর্ট-প্রদান করা হয়েছে, যা রাস্তার অবস্থা এবং রাইডিং স্টাইল অনুসারে পারফরম্যান্স পরিবর্তন করে। রাইড-বাই-ওয়্যার প্রযুক্তি থ্রটল রেসপন্সকে আরও মসৃণ করে তোলে।
অন্যদিকে নতুন ফুল কালার এলসিডি ডিসপ্লে এই বাইকটিকে একটি আধুনিক এবং উচ্চ প্রযুক্তির অনুভূতি দেয়। তাছাড়া ০-৬০ কিমি/ঘণ্টা সময় এবং কোয়ার্টার-মাইল রেকর্ডারের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো স্পোর্টি রাইডারদের তাদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়।
কম্ব্যাট সংস্করণে স্ট্যান্ডার্ড এক্সট্রিম ১৬০আর ৪ভি-এর মতো একই ইঞ্জিন রয়েছে। এই ১৬৩সিসি, ৪-ভালভ, এয়ার-অয়েল-কুলড ইঞ্জিন ১৬.৬৬ এইচপি এবং ১৪.৬ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে। এই ইঞ্জিনটি শহরের ট্র্যাফিক থেকে শুরু করে হাইওয়ে রাইডিং পর্যন্ত প্রতিটি পরিস্থিতিতে তীক্ষ্ণ, পরিমার্জিত এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সংস্করণটি তার সেগমেন্টের সবচেয়ে উন্নত এবং ভারসাম্যপূর্ণ বাইক হয়ে উঠেছে। কোম্পানি এখনো দাম প্রকাশ করেনি, তবে এটি স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চেয়ে কিছুটা বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
