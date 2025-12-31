এবারের বিপিএলে প্রথম হ্যাটট্রিকম্যান মেহেদী রানা১০:৩৯ পিএম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার
টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। রোমাঞ্চকর ম্যাচের শেষ বলে গিয়ে ১ উইকেটের ব্যবধানে হেরেছে নবাগত দলটি। এই হারের মাঝেও প্রাপ্তি পেসার মেহেদী হাসান রানার হ্যাটট্রিক।
রানার হ্যাটট্রিকের পরও টানা দ্বিতীয় হার নোয়াখালীর১০:২১ পিএম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার
চট্টগ্রামের পর সিলেটের বিপক্ষেও হেরেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ১৪৪ রানের লক্ষ্য দিয়ে হারের পথেই ছিল নোয়াখালী। কিন্তু শেষদিকে মেহেদী হাসান রানার হ্যাটট্রিকে ম্যাচে ফিরে এসেও নো-বল ও ওয়াইডের কারণে শেষ বলে ১ উইকেটে হেরেছে এক্সপ্রেস।
মাহিদুল-জাকেরের জুটিতে নোয়াখালীর সম্মানজনক পুঁজি০৭:৪৯ পিএম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার
চট্টগ্রামের বিপক্ষে বড় হারের ধাক্কার ধকলটা রয়ে গেছে নোয়াখালীর। সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে নড়বড়ে শুরু করে দলটি। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের ধীরগতির ফিফটি ও জাকের আলী অনিকের ক্যামিওতে ১৪৩ রানের সম্মানজনক পুঁজি দাঁড় করিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
৩ উইকেট হারিয়ে নোয়াখালীর নড়বড়ে শুরু০৬:৪৩ পিএম, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার
চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৬৫ রানের পরাজয়ের ধাক্কা থেকে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে ম্যাচে ৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে নড়বড়ে শুরুতেই সেটি স্পষ্ট।