‘নোয়াখালী মাত্র এসেছে, আগামীবার চ্যাম্পিয়ন হবে’

‘নোয়াখালী মাত্র এসেছে, আগামীবার চ্যাম্পিয়ন হবে’
প্রথমবার বিপিএলে অংশ নিয়ে শুরুটা দুঃস্বপ্নের মতো হয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের। বিপিএলের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে হেরেছে টানা ৬ ম্যাচ। তবে এরপর টানা ২ ম্যাচ জেতায় এখনও কাগজে কলমে তাদের প্লে অফে ওঠার সুযোগ আছে। যদিও তা খুবই কঠিন। নোয়াখালীর পাকিস্তানি পেসার ইহসানউল্লাহর আশা এবার না হলেও আগামী আসরে চ্যাম্পিয়ন হবেন তারা।
আগামীকাল শুরু হচ্ছে এবারের বিপিএলের ঢাকা পর্ব। এর আগে আজ (বুধবার) অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নোয়াখালীর ইহসানউল্লাহ। সেখানে তিনি বলেন, 'বিপিএলে ওরা (নোয়াখালী) মাত্র এসেছে, নতুন দল। শেষটা ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। আর পরের আসরে আরও ভালো করবে। এই মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন না হলে পরের মৌসুমে হবে ইনশাআল্লাহ।’
টানা দুই ম্যাচ জিতে এখন প্লে অফের আশায় ইহসানউল্লাহ, ‘খুব ভালো লাগছে। আরও একবার বাংলাদেশে এলাম। ভীষণ মজা করছি। আমাদের সমর্থকদের, আমরা পরপর দুটি ম্যাচ জিতেছি। আরও দুটি ম্যাচ আছে। যদি রান রেট ভালো থাকে আমরা কোয়ালিফাই করব। রংপুর ও ঢাকার ম্যাচে ঢাকা জিতলে আমাদের সুযোগ আছে।’
দলের তরুণ ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেন দিপুর প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে এই পাকিস্তানি পেসার বলেন, ‘আমাদের দলে দিপু নামে একজন ব্যাটার আছে। ওকে আমার অনেক পছন্দ।’
