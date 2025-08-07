খসড়া তালিকায় রাকসুর মোট ভোটার ২৫ হাজার

খসড়া তালিকায় রাকসুর মোট ভোটার ২৫ হাজার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে এই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী, এবারের রাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ২৫ হাজার ১২৭ জন। এরমধ্যে ছাত্র ভোটার ১৫ হাজার ৪৪০ জন ও ছাত্রী ভোটার ৯ হাজার ৬৮৭ জন। মোট ভোটারের ৬১ শতাংশের বেশি ছাত্র আর ৩৮ শতাংশ ভোটার ছাত্রী।
ছাত্র ভোটারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শের-ই-বাংলা ফজলুলুল হক হলে ভোটার ৯৭২ জন, শাহ মখদুম হলে ১২৪৭ জন, নওয়াব আব্দুল লতিফ হলে ৮১৭ জন, সৈয়দ আমীর আলী হলে ৯৮৮ জন, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ১০৩৫ জন,শহীদ হবিবুর রহমান হলে ২৩৯৮ জন, মতিহার হলে ১৬১৮ জন, মাদার বখ্শ হলে ১৫৭৩ জন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ১৫৪২ জন, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১৯৪৭ জন ও বিজয় ২৪ হলে ১৩০৩ জন।
ছাত্রী ভোটারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হলে ভোটার ২০০৭ জন, রোকেয়া হলে ১৮১৬ জন, তাপসী রাবেয়া হলে ১০৩৭ জন,বেগম খালেদা জিয়া হলে ১১২৭ জন, রহমতুন্নেসা হলে ১৫৪৭ জন ও জুলাই ৩৬ হলে ২১৫৩ জন ভোটার রয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.ru.ac.bd/rucsu) ও সংশ্লিষ্ট আবাসিক হলসমূহের নোটিশ বোর্ডে খসড়া ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে। খসড়া ভোটার তালিকায় কোনো আপত্তি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আবাসিক হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১২ আগস্টের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এমএন/এএসএম