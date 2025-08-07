বেরোবির পরিবহন পুলে যুক্ত হচ্ছে নতুন ৭ বাস
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সংকট নিরসনে যুক্ত হচ্ছে সাতটি বাস। ফলে বদলে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেবা।
এসব পরিবহনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি বাস, শিক্ষকদের একটি কোস্টার ও কর্মচারীদের জন্য ১টি বাস বাস ভাড়া নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।
বুধবার (৬ আগস্ট) ইউজিসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ জামিনুর রহমান সই করা এক চিঠিতে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
জানা যায়, প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে মাত্র পাঁচটি বাস দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেবা। ফলে নিয়মিত ‘বাদুড়ঝোলা’ হয়ে যাতায়াতে বাধ্য হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০-৪৫ সিটের বাসগুলোতে অন্তত ৭০-৭৫ জন শিক্ষার্থীকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে কেউ কেউ ঝুলে থাকেন গেটের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে যাওয়ার পথে বাস ব্রেক করলে অনেক সময় একজনকে অন্যজনের উপর পড়ে যেতে দেখা যায়।
লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই। তারা আমাদের চাহিদাগুলো উপলব্ধি করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এটি সত্যিই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে।
অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী মামুন মিয়া বলেন, প্রশাসনের এ ধরনের কর্ম প্রচেষ্টা আমাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীলতার পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন শিক্ষার্থীদের কল্যাণে যেসব শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এসব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলছে।
ভবিষ্যতেও প্রশাসন এ ধারা অব্যাহত রাখবে বলে প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের।
ফারহান সাদিক সাজু/এমএন/এএসএম