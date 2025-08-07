  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য প্যানেল ঘোষণা করলো ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রথম সম্ভাব্য প্যানেল প্রকাশ করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল ৪টায় ডাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান নাহিয়ান এই প্যানেল ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, ডাকসু নির্বাচনে সংগঠনটির ভিপি হিসেবে লড়বেন ঢাবি শাখার সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত, জিএস হিসেবে লড়বেন খায়রুল আহসান মারজান। এজিএস হিসেবে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

প্যানেল ঘোষণা করার সময় সংগঠনটির নেতারা ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হলে শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব কাজ করবেন তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেন।

বেশকিছু প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে তারা জানান, প্যানেল যদি নির্বাচিত হয় তাহলে নারী শিক্ষার্থীদের হলে বৈদ্যুতিক পাখা অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবেন তারা। একইসঙ্গে নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও সহনশীল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ শতভাগ আবাসন সুবিধা ও আবাসন মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন তারা। এছাড়া রেজিস্ট্রার অফিসকে ডিজিটালাইজড, গবেষণাভিত্তিক স্কলারশিপ ও ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি, ডিজিটাল লাইব্রেরি ও স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা এবং অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা সিস্টেম চালু বিষয়েও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তারা।

বিভাগ ও হল পর্যায়ে দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধে ছাত্র-অভিযোগ সেল গঠন, মেডিকেল ব্যবস্থাকে উন্নত করার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তায় হেল্পলাইন ও কাউন্সেলিং সেবা চালু, ক্যারিয়ার গাইডেন্স, ইন্টার্নশিপ ও স্কিল ট্রেনিং নিশ্চিত করার আশ্বাসও দেন সংগঠনটি।

তারা আরও জানান, নির্বাচিত হলে তারা প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয়কে যথাযথ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজে লাগাবেন এবং সকল ছাত্রসংগঠনের রাজনৈতিক সহাবস্থান ও গঠনমূলক ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠা করাসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি গণমুখী ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে প্রশাসনকে বাধ্য করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন তারা।

প্যানেলের অন্যান্য পদে মনোনীত সদস্যরা হলেন- আবু বকর (শিক্ষা ও গবেষণা), মোহাম্মদ আলী (ইসলামিক স্টাডিজ), প্লাবন আহমেদ (ইইই), আ. রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ), জুরাইয়া আক্তার (মলিকুলার সাইন্স), ইলিয়াস তালুকদার (আইবি), মুঈনুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ইয়াসিন আরাফাত (সমাজবিজ্ঞান), ইমরান হোসাইন (ব্যাংকিং), ইসমাইল হোসাইন (ইসলামের ইতিহাস), সাব্বির আহমেদ (ইতিহাস), মানসুরুল হক শান্ত (ফিন্যান্স), মোসা. হাবিবা (ভাষাবিজ্ঞান), শাহরিয়ার জাবির (আইন), ওমর ফারুক (ইসলামিক স্টাডিজ), আফজাল হোসাইন সিয়াম (আরবী), নূরুল জান্নাত মান্না (আরবী), ইকরামুল কবির (ইসলামিক স্টাডিজ), আরিয়ান মাহমুদ রাসেল (ইসলামিক স্টাডিজ), মোহাম্মদ রিয়াদ (ওএসএল), রেজাউল করিম (আরবী), এরফান মোহাম্মদ (জার্নালিজম), জাকিয়া মুন (প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন), আব্দুর রহিম (ইসমামিক স্টাডিজ) এবং আব্দুর রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ)।

