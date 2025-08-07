  2. ক্যাম্পাস

আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের রাবি ছাত্রদল সভাপতি

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকলে কাপড় পরে হাঁটতে পারতেন না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকলে কাপড় পরে হাঁটতে পারতেন না
রাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন শাখা ছাত্রদল সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী

আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের উদ্দেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব আওয়ামী ফ্যাসিস্ট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদেরকে আমরা ভুলে যাইনি। তারেক রহমান বলেছেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার জন্য; না হলে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের শিক্ষকেরা কাপড়-চোপড় পরে ক্যাম্পাসে হাঁটতে পারতেন না।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন সংলগ্ন প্যারিস রোডে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিরোধিতাকারী ফ্যাসিস্ট আওয়ামী শিক্ষকদের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অংশ নেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকের নামসহ ছবি প্রকাশ করেন ছাত্রদল। রাবির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম সাব্বির সাত্তারসহ বিগত প্রশাসনের অনেকেই আছেন সেই তালিকায়।

ছাত্রদল সভাপতি আরও বলেন, আগামী রবি-সোমবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত ও গণস্বাক্ষর নেবো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের একটি তালিকা প্রকাশ করে তাদেরকে ক্যাম্পাস থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে হবে।

শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সরদার জহরুলের সঞ্চালনায় সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের নাম প্রকাশ করেছি, আপনারা (বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন) এখন মামলা করতে পারেন। যদিও তা না করেন তাহলে রাবি ছাত্রদল তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে।’

সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু বলেন, ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী শক্তি পালিয়ে গেছে, কিন্তু থেকে গেছে ফ্যাসিবাদের দোসরের শিকড়। এই শিকড়কে নির্মূল করতে না পারলে আবারও তারা গর্জে উঠবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন রাবি শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ, সহ-সভাপতি তুহিনা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাহের রহমান প্রমুখ।

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।